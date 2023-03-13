95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

95. Oscar töreninde ödüller sahiplerini buldu.
İşte ödülleri kazanan filmler ve isimler:
En İyi Film: Her Şey Her Yerde Aynı Anda
En İyi Yönetmen: Daniel Kwan and Daniel Scheinert – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser – Balina - Charlie
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis – Her Şey Her Yerde Aynı Anda
En İyi Özgün Senaryo: Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Daniel Kwan ve Daniel Scheinert
En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking – Sarah Polley (Miriam Toews'un aynı isimli romanından)
En İyi Animasyon: Pinokyo – Guillermo del Toro
En İyi Uluslararası Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (Almanya) – Yönetmen, Edward Berger.
En İyi Belgesel Film: Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller ve Shane Boris