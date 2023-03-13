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Haberler Kültür-Sanat 95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

95. Akademi (Oscar) Ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen 95. Oscar töreninde ödüller sahiplerini buldu. İşte ödül kazanan filmler ve isimler...

Giriş: 13.03.2023 - 06:59 | Güncelleme: ABONE OL
95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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95. Oscar töreninde ödüller sahiplerini buldu.

İşte ödülleri kazanan filmler ve isimler:

En İyi Film: Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan and Daniel Scheinert – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser – Balina - Charlie

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis – Her Şey Her Yerde Aynı Anda

En İyi Özgün Senaryo: Her Şey Her Yerde Aynı Anda – Daniel Kwan ve Daniel Scheinert

En İyi Uyarlama Senaryo: Women Talking – Sarah Polley (Miriam Toews'un aynı isimli romanından)

En İyi Animasyon: Pinokyo – Guillermo del Toro

En İyi Uluslararası Film: Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok (Almanya) – Yönetmen, Edward Berger.

En İyi Belgesel Film: Navalny – Daniel Roher, Odessa Rae, Diane Becker, Melanie Miller ve Shane Boris

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