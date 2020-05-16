93 yaşındaki hastaya kalp pili takıldı - AYDIN

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Muğla'da yaşayan Mehmet Çetiner (93) kalp rahatsızlığı nedeniyle sevk edildiği Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde ameliyata alındı.Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hastaya kalp pili takıldı.Sağlığına kavuşan Mehmet Çetiner, kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, doktoruna teşekkür etti.Doç. Dr. Eryılmaz ise Çetiner'in yaşı itibarıyla risk grubuna giren bir hasta olduğunu dile getirerek, "Hastamız Muğla'dan gelmişti. Kalbi çok yavaş atıyordu. Birtakım müdahalelerden sonra bugün kalp pilini yerleştirmiş olduk. Bu Kovid-19 sürecinde özellikle söylediğimiz bir şey var. Kalp beklemez. Burada da gördük ki kalp beklemiyor. Kalp şikayeti olan hastalarımızın gecikmeksizin doktoruna başvurması gerekiyor." dedi.