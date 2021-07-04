Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı kadrolarda Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen ve ÖGG sınavlarına katılan binlerce aday, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. ÖGG sınav sonuçları 92. dönemle ilgili merak edilenler...

92. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 yılında ÖGG sınavına giren adaylar 92. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyordu. 92. Dönem Temel Eğitim ve 68. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav soruları ve cevap anahtarları EGM üzerinden yayınlanmış olsa da sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak isteyen adayların katıldığı ÖGG sınav sonuçları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/sinav-sonuclari adresinden T.C. kimlik numaraları ile sınav sonuçlarını öğrenilebilecek. ÖGG sınav sonuçları tarihi ile ilgili net bir tarih henüz açıklanmadı.