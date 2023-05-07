90 yaşındaki kişi 4 gün sonra ölü bulundu

İHA

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Mehmet Deniz'in (90), 3 Mayıs Çarşamba günü ortadan kayboldu. Kayıp ihbarının ardından Deniz'in bulunması için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Bugün polis ekiplerinin drone ile yaptığı arama çalışmaları sırasında Mehmet Deniz, 17 Ağustos Mezarlığı mevkisindeki ormanlık alanda hareketsiz görüldü. Bunun üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri, hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı adamın cansız bedenini bulunduğu alandan çıkarabilmek için uzun süre uğraştı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından halatların yardımıyla çıkarılan Mehmet Deniz'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.