9 yıl aradan sonra tekrardan 'Çılgın Dersane'
2007'de ilk filminin ardından seri haline dönüşen 'Çılgın Dersane' 9 yıl aradan sonra yeni filmi 'Çılgın Dersane 5: Yeni nesil'le sinemalara geri dönüyor
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Türk sinemasının seri filmlerinden 'Çılgın Dersane', 9 yıl aradan sonra beyazperdeye dönmeye hazırlanıyor.
Plaza Yapım yapımı olan 'Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil'in genel yönetmenliği Faruk Aksoy’a yönetmenliği ise Yasemin Türkmenli'ye ait. Filmin senaryosunu ise Şafak Güçlü ile İrfan Saruhan yazdı.
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Çekimleri Antalya'da başlayan ‘Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil’ için tıpkı ismindeki gibi yeni nesilden oyuncular bir araya geldi. Film ile özdeşleşen Mustafa Topaloğlu ile birlikte Ahmet Bülent Gencay, Arzu Yanardağ ve Hakan Bilgin’e, Ömer Faruk Çavuş, Hacı Ahmet Ak, Pınar Özer, Pote (Mehmet Efe Çam), Çağla Şen, Ertunç Tuncer, Duygu Doğru, Naz Beşik, Oben Onur, Orçun Soytürk, Nazlıcan Turan, Ulaş Can Kutlu, İsmail Hocaoğlu, Sinem Buse Elbir, Lina Hourıeh, Irmak Topaloğlu, İrem Büğrüoğlu, Alphan Yuvalı, Kaan Arkat Batuhan Cebi, Arda Berç Dalıcı eşlik ediyor.
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'Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil', bu kez yeni bir yarışma heyecanı yaşayacak. Antalya’da düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Yarışması’na son anda katılan ekip, yeni bir maceraya süreklenecek.
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Serinin filmleri;
Çılgın Dersane (2007)
İzleyici Sayısı... 783.199
Çılgın Dersane Kampta (2008)
İzleyici Sayısı... 899.314
Çılgın Dersane 3 (2014)
İzleyici Sayısı... 548.302
Çılgın Dersane 4 (2015)
İzleyici Sayısı... 278.233