9 yıl aradan sonra tekrardan 'Çılgın Dersane'

Çekimleri Antalya'da başlayan ‘Çılgın Dersane 5: Yeni Nesil’ için tıpkı ismindeki gibi yeni nesilden oyuncular bir araya geldi. Film ile özdeşleşen Mustafa Topaloğlu ile birlikte Ahmet Bülent Gencay, Arzu Yanardağ ve Hakan Bilgin’e, Ömer Faruk Çavuş, Hacı Ahmet Ak, Pınar Özer, Pote (Mehmet Efe Çam), Çağla Şen, Ertunç Tuncer, Duygu Doğru, Naz Beşik, Oben Onur, Orçun Soytürk, Nazlıcan Turan, Ulaş Can Kutlu, İsmail Hocaoğlu, Sinem Buse Elbir, Lina Hourıeh, Irmak Topaloğlu, İrem Büğrüoğlu, Alphan Yuvalı, Kaan Arkat Batuhan Cebi, Arda Berç Dalıcı eşlik ediyor.