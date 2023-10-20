9. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 9. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

REKLAM advertisement1

Öncelikli olarak okul öncesi, ilkokul 1 ve 9’uncu sınıflar için okula uyum programı kapsamında eğitim ve öğretim verilmektedir. Uyum süreci öğrencinin temel derslerini öğrenmesi ve sosyalleşmesi açısından önceliklidir. 9. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 9. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 9. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

9. Sınıf Dersleri

9. sınıfta işlenen dersler lise türlerine göre farklılık taşımaktadır. Temel dersler tüm liselerde aynı seyretmekle birlikte diğer ders içerikleri ve ders saatleri farklılık gösterebilmektedir. İşte, 9. Sınıf dersleri ve içerikleri:

Matematik

REKLAM

Dönem

Mantık

Kümeler

Denklemler ve Eşitsizlikler

Dönem

Denklemler ve Eşitsizlikler

Üçgenler

Veri

Türk Dili Ve Edebiyatı

Dönem

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş

Hikâye

Şiir

Masal/Fabl

Roman

Dönem

Tiyatro

Biyografi / Otobiyografi

Mektup / E-posta

Günlük / Blog

Fizik

Dönem

Fizik Bilimine Giriş

Madde ve Özellikleri

Hareket ve Kuvvet

Dönem

Enerji

Isı ve Sıcaklık

Elektrostatik

Kimya

Dönem

Kimya Bilimi

Atom ve Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Dönem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin Halleri

Çevre Kimyası

Biyoloji

REKLAM

Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri

Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler

Hücre

Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması

Canlı Âlemleri ve Özellikleri

Tarih

Dönem

Tarih ve Zaman

İnsanlığın İlk Dönemleri

Orta Çağ’da Dünya

Dönem

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türklerin İslamiyet’i Kabulü

İlk Türk İslam Devletleri

Coğrafya

Doğa ve İnsan

Harita Bilgisi

Paralel ve Meridyenler

Dünya’nın Şekli ve Hareketleri

Atmosfer ve İklim

Yerin Şekillenmesi

Beşerî Sistemler

Bölgeler

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

İslam’da Bilgi Kaynakları

İslam İnancında İmanın Mahiyeti

İman-Tasdik İlişkisi

İman-İkrar İlişkisi

Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet

Dinin Tanımı ve Kaynağı

İnsanın Doğası ve Din

İman ve İslam İlişkisi

İslam İnanç Esaslarının Özellikleri

Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 136. Ayet

İslam’da İbadet ve Kapsamı

İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi

İslam’da İbadet Yükümlülüğü

İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri: Kur’an ve Sünnete Uygunluk

İslam’da İbadetin Temel İlkeleri: Niyet ve İhlas

İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi

Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet

Değerler ve Değerlerin Kaynağı

Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi

Temel Değerler: Hikmet, Adalet, İffet, Şecaat

Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler

İslam Medeniyeti ve Özellikleri

İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri

Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet

9. Sınıf Ders Saatleri

REKLAM

Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat

Matematik - 6 saat

Fizik - 2 saat

Kimya - 2 saat

Biyoloji - 2 saat

Tarih - 2 saat

Coğrafya - 2 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat

Birinci Yabancı Dil - 4 saat

İkinci Yabancı Dil - 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor -2 saat

Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat

9. Sınıf Dersleri Neler?

9. sınıf dersleri temel dersler haricinde liseler arası farklılık gösteren ek derslere sahiptir. İmam hatip liselerinde 4 saat Arapça dersi görülürken sosyal bilimler, Anadolu ve fen bilgisi liselerinde İngilizce ya da Almanca dillerinin ağırlıklı olduğu dersler görülebilmektedir. Tüm liseler için geçerli olan temel dersler ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Yabancı Dil gibi derslerdir.

9. Sınıf Ders İsimleri

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Tarih

Coğrafya

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor

Görsel Sanatlar/Müzik

Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

9. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

9. sınıf ile ilgili en merak edilen konulardan biri de haftalık toplam kaç saat ders görüldüğüdür. 9. sınıf öğrencileri haftada toplam 40 saat ders görmektedir. Bu 40 saatin 34 saati zorunlu derslere, 5 saati seçmeli derslere ve 1 saati de rehberlik dersine ayrılmaktadır. 9. sınıf fen liselerinde seçmeli dersler 3 saat, rehberlik ve yönlendirme 1 saat, zorunlu dersler toplam 36 saattir. İmam hatip liselerinde okuyan öğrenciler ise 6 saat seçmeli, 1 saat rehberlik dersi almaktadır. Alınması gereken zorunlu derslerin toplam saati liseler arası farklılık gösterebilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO