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        Haberler Gündem Eğitim 9. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Lise 9. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        9. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 9. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine geçen 9. sınıf öğrencileri dersler hakkında bilgi almak için kapsamlı bir araştırma içerisindedir. Müfredatın değişikliği ve yeni derslerin eklenmesiyle birlikte 9.sınıf öğrencileri, onları hangi derslerin beklediği hususunda merak duymaktadır. 9. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 9. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:20 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:20
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        9. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        Öncelikli olarak okul öncesi, ilkokul 1 ve 9’uncu sınıflar için okula uyum programı kapsamında eğitim ve öğretim verilmektedir. Uyum süreci öğrencinin temel derslerini öğrenmesi ve sosyalleşmesi açısından önceliklidir. 9. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 9. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 9. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

        9. Sınıf Dersleri

        9. sınıfta işlenen dersler lise türlerine göre farklılık taşımaktadır. Temel dersler tüm liselerde aynı seyretmekle birlikte diğer ders içerikleri ve ders saatleri farklılık gösterebilmektedir. İşte, 9. Sınıf dersleri ve içerikleri:

        Matematik

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        • Dönem
        • Mantık
        • Kümeler
        • Denklemler ve Eşitsizlikler
        • Dönem
        • Denklemler ve Eşitsizlikler
        • Üçgenler
        • Veri

        Türk Dili Ve Edebiyatı

        • Dönem
        • Türk Dili ve Edebiyatına Giriş
        • Hikâye
        • Şiir
        • Masal/Fabl
        • Roman
        • Dönem
        • Tiyatro
        • Biyografi / Otobiyografi
        • Mektup / E-posta
        • Günlük / Blog

        Fizik

        • Dönem
        • Fizik Bilimine Giriş
        • Madde ve Özellikleri
        • Hareket ve Kuvvet
        • Dönem
        • Enerji
        • Isı ve Sıcaklık
        • Elektrostatik

        Kimya

        • Dönem
        • Kimya Bilimi
        • Atom ve Periyodik Sistem
        • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
        • Dönem
        • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
        • Maddenin Halleri
        • Çevre Kimyası

        Biyoloji

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        • Biyoloji ve Canlıların Ortak Özellikleri
        • Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler
        • Hücre
        • Canlıların Çeşitliliği ve Sınıflandırılması
        • Canlı Âlemleri ve Özellikleri

        Tarih

        • Dönem
        • Tarih ve Zaman
        • İnsanlığın İlk Dönemleri
        • Orta Çağ’da Dünya
        • Dönem
        • İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
        • İslam Medeniyetinin Doğuşu
        • Türklerin İslamiyet’i Kabulü
        • İlk Türk İslam Devletleri

        Coğrafya

        • Doğa ve İnsan
        • Harita Bilgisi
        • Paralel ve Meridyenler
        • Dünya’nın Şekli ve Hareketleri
        • Atmosfer ve İklim
        • Yerin Şekillenmesi
        • Beşerî Sistemler
        • Bölgeler

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

        • İslam’da Bilgi Kaynakları
        • İslam İnancında İmanın Mahiyeti
        • İman-Tasdik İlişkisi
        • İman-İkrar İlişkisi
        • Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 36. Ayet ve Mülk Suresi 23. Ayet
        • Dinin Tanımı ve Kaynağı
        • İnsanın Doğası ve Din
        • İman ve İslam İlişkisi
        • İslam İnanç Esaslarının Özellikleri
        • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 136. Ayet
        • İslam’da İbadet ve Kapsamı
        • İslam’da İbadetin Amacı ve Önemi
        • İslam’da İbadet Yükümlülüğü
        • İslam’da İbadetlerin Temel İlkeleri: Kur’an ve Sünnete Uygunluk
        • İslam’da İbadetin Temel İlkeleri: Niyet ve İhlas
        • İslam’da İbadet Ahlak İlişkisi
        • Kur’an’dan Mesajlar: Bakara Suresi 177. Ayet
        • Değerler ve Değerlerin Kaynağı
        • Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
        • Temel Değerler: Hikmet, Adalet, İffet, Şecaat
        • Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler
        • İslam Medeniyeti ve Özellikleri
        • İslam Medeniyetinin Farklı Coğrafyalardaki İzleri
        • Kur’an’dan Mesajlar: Hucurât Suresi 13. Ayet

        9. Sınıf Ders Saatleri

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        • Türk Dili ve Edebiyatı - 5 saat
        • Matematik - 6 saat
        • Fizik - 2 saat
        • Kimya - 2 saat
        • Biyoloji - 2 saat
        • Tarih - 2 saat
        • Coğrafya - 2 saat
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi - 2 saat
        • Birinci Yabancı Dil - 4 saat
        • İkinci Yabancı Dil - 2 saat
        • Beden Eğitimi ve Spor -2 saat
        • Görsel Sanatlar/Müzik - 2 saat
        • Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü - 1 saat

        9. Sınıf Dersleri Neler?

        9. sınıf dersleri temel dersler haricinde liseler arası farklılık gösteren ek derslere sahiptir. İmam hatip liselerinde 4 saat Arapça dersi görülürken sosyal bilimler, Anadolu ve fen bilgisi liselerinde İngilizce ya da Almanca dillerinin ağırlıklı olduğu dersler görülebilmektedir. Tüm liseler için geçerli olan temel dersler ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar/Müzik, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Yabancı Dil gibi derslerdir.

        9. Sınıf Ders İsimleri

        • Türk Dili ve Edebiyatı
        • Matematik
        • Fizik
        • Kimya
        • Biyoloji
        • Tarih
        • Coğrafya
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        • Birinci Yabancı Dil
        • İkinci Yabancı Dil
        • Beden Eğitimi ve Spor
        • Görsel Sanatlar/Müzik
        • Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

        9. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        9. sınıf ile ilgili en merak edilen konulardan biri de haftalık toplam kaç saat ders görüldüğüdür. 9. sınıf öğrencileri haftada toplam 40 saat ders görmektedir. Bu 40 saatin 34 saati zorunlu derslere, 5 saati seçmeli derslere ve 1 saati de rehberlik dersine ayrılmaktadır. 9. sınıf fen liselerinde seçmeli dersler 3 saat, rehberlik ve yönlendirme 1 saat, zorunlu dersler toplam 36 saattir. İmam hatip liselerinde okuyan öğrenciler ise 6 saat seçmeli, 1 saat rehberlik dersi almaktadır. Alınması gereken zorunlu derslerin toplam saati liseler arası farklılık gösterebilmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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