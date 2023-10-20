10. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Lise 10. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

10. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Lise 10. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

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Öğrencilerin düzenli tekrar yapmaları ve müfredat içeriklerine uymaları önem taşımaktadır. Ders isimlerine, ders saatlerine ve müfredat değişiklerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. 10. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 10. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 10. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

10. Sınıf Dersleri

Matematik

Dönem

Sayma ve Olasılık

Fonksiyonlar

Polinomlar

Dönem

İkinci Dereceden Denklemler

Dörtgenler ve Çokgenler

Uzay Geometri

Türk Dili Ve Edebiyatı

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Dönem

Giriş

Hikâye

Şiir

Destan / Efsane

Dönem

Roman

Tiyatro

Anı

Haber

Gezi Yazısı

Fizik

Dönem

Elektrik ve Manyetizma

Basınç ve Kaldırma Kuvveti

Dalgalar

Dönem

Dalgalar

Optik

Kimya

Dönem

Kimyanın Temel Kanunları

Karışımlar

Dönem

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Kimya Her Yerde

Biyoloji

Dönem

Hücre Bölünmeleri

Kalıtımın Temel İlkeleri

Dönem

Ekosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları

Tarih

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Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiye’si

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti

Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler

Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti

Dünya Gücü Osmanlı

Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı

Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Coğrafya

Dönem

Doğal Sistemler

Dönem

Beşeri Sistemler

Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

Çevre ve Toplum

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Dönem

Allah, İnsan İlişkisi

Muhammed ve Gençlik

Din ve Hayat

Dönem

Din ve Hayat

Ahlaki Tutum ve Davranışlar

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

Felsefe

Dönem

Felsefeyi Tanıma

Felsefe ile Düşünme

Dönem

Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri

Felsefi Okuma ve Yazma

10. Sınıf Ders Saatleri

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Anadolu Lisesi Ders Saatleri:

Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - 2 Saat

Tarih - 2 Saat

Coğrafya - 2 Saat

Matematik - 6 Saat

Fizik - 2 Saat

Kimya - 2 Saat

Biyoloji - 2 Saat

Birinci Yabancı Dil - 4 Saat

İkinci Yabancı Dil - 2 Saat

Beden Eğitimi - 1 Saat

Görsel Sanatlar/Müzik - 2 Saat

Felsefe - 2 Saat

Fen Lisesi Ders Saatleri:

Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - 2 Saat

Tarih - 2 Saat

Coğrafya - 2 Saat

Matematik - 6 Saat

Fizik - 2 Saat

Kimya - 2 Saat

Biyoloji - 2 Saat

Birinci Yabancı Dil - 4 Saat

İkinci Yabancı Dil - 2 Saat

Bilgisayar Bilimi - 2 Saat

Beden Eğitimi Ve Spor - 2 Saat

Görsel Sanatlar/Müzik - 2 Saat

Felsefe – 2 Saat

İmam Hatip Lisesi Ders Saatleri:

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Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat

Tarih - 2 Saat

Coğrafya - 2 Saat

Matematik - 6 Saat

Fizik - 2 Saat

Kimya - 2 Saat

Biyoloji - 2 Saat

Yabancı Dil - 2 Saat

Felsefe - 2 Saat

Beden Eğitimi Ve Spor/Görsel Sanatlar/Müzik - 1 Saat

Arapça - 3 Saat

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ders Saatleri:

Türk Dili Ve Edebiyatı - 5 Saat

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi - 2 Saat

Tarih - 2 Saat

Coğrafya - 2 Saat

Matematik - 5 Saat

Fizik - 2 Saat

Kimya - 2 Saat

Biyoloji - 2 Saat

Felsefe - 2 Saat

Yabancı Dil - 2 Saat

Beden Eğitimi Ve Spor – 2 Saat

10. Sınıf Dersleri Neler

10. sınıfta öğrencilerin gördüğü dersler liseler arası farklılık göstermekle birlikte temel derslerde herhangi bir farlılık görülmemektedir. Tüm liseler için geçerli olan temel dersler ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor, Felsefe, Yabancı Dil gibi derslerdir.

10. Sınıf Ders İsimleri

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Tarih

Coğrafya

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi

Görsel Sanatlar/Müzik

Felsefe

10. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

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Anadolu liseleri: 35 saat zorunlu, 4 saat seçmeli ve 1 saat rehberlik dersi olmak üzere haftalık toplam 40 saat ders görmektedir.

Fen liseleri: 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli olmak üzere haftalık 40 saat ders görmektedir.

İmam Hatip Liseleri: Haftada 29 saat zorunlu ders, 11 saat seçmeli ders görmektedirler. Haftalık toplam ders saatleri 40’dır.

Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: Haftada toplam 28 saat zorunlu ders görülür. Bunun haricinde 14 saat alan ve dal dersleri görülmektedir. 1 saat rehberlik dersiyle birlikte haftalık toplam ders saatleri 43 saattir.

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