10. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 10. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
Okul zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler sıralardaki yerini aldı. 10. sınıf öğrencileri hangi dersleri, kaç saat göreceği ve ders müfredatı konusundaki meraklarını gidermek için araştırma içerisine girmektedirler. 10. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 lise 10. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.
Öğrencilerin düzenli tekrar yapmaları ve müfredat içeriklerine uymaları önem taşımaktadır. Ders isimlerine, ders saatlerine ve müfredat değişiklerine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. 10. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 10. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 10. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.
10. Sınıf Dersleri
Matematik
Türk Dili Ve Edebiyatı
Fizik
Kimya
Biyoloji
Tarih
Coğrafya
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Felsefe
10. Sınıf Ders Saatleri
Anadolu Lisesi Ders Saatleri:
Fen Lisesi Ders Saatleri:
İmam Hatip Lisesi Ders Saatleri:
Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Ders Saatleri:
10. Sınıf Dersleri Neler
10. sınıfta öğrencilerin gördüğü dersler liseler arası farklılık göstermekle birlikte temel derslerde herhangi bir farlılık görülmemektedir. Tüm liseler için geçerli olan temel dersler ise; Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi ve Spor, Felsefe, Yabancı Dil gibi derslerdir.
10. Sınıf Ders İsimleri
10. Sınıf Dersleri Kaç Saat?
Anadolu liseleri: 35 saat zorunlu, 4 saat seçmeli ve 1 saat rehberlik dersi olmak üzere haftalık toplam 40 saat ders görmektedir.
Fen liseleri: 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli olmak üzere haftalık 40 saat ders görmektedir.
İmam Hatip Liseleri: Haftada 29 saat zorunlu ders, 11 saat seçmeli ders görmektedirler. Haftalık toplam ders saatleri 40’dır.
Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri: Haftada toplam 28 saat zorunlu ders görülür. Bunun haricinde 14 saat alan ve dal dersleri görülmektedir. 1 saat rehberlik dersiyle birlikte haftalık toplam ders saatleri 43 saattir.