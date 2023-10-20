11. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Lise 11. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

11. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Lise 11. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

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Ders içerikleri de seçtiğimiz bölümlere göre farklılık göstermektedir. Sayısal bölümler ile sözel bölümlerin öğrenim gördüğü dersler de bölümlere göre değişmektedir. 11. sınıf öğrencilerinin ders programına ve ders saatlerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 11. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 11. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 11. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

11. Sınıf Dersleri

Anadolu Lisesi Zorunlu Dersler

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Tarih

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi

Görsel Sanatlar/Müzik

Felsefe

Anadolu Lisesi Seçmeli Dersler

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Sayısal Dersleri

Temel Matematik

Seçmeli Matematik

Seçmeli Fizik

Seçmeli Kimya

Seçmeli Biyoloji

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Matematik Tarihi ve Uygulamaları

Fen Bilimleri Tarihi ve Uygulamaları

Sözel Dersleri

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı

Diksiyon ve Hitabet

Osmanlı Türkçesi

İslam Kültür ve Medeniyeti

İslam Bilim Tarihi

Psikoloji

Sosyoloji

Mantık

Eşit Ağırlık Dersleri

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı

Diksiyon ve Hitabet

Osmanlı Türkçesi

İslam Kültür ve Medeniyeti

İslam Bilim Tarihi

Psikoloji

Sosyoloji

Mantık

Fen Lisesi Zorunlu Dersler

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Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Tarih

Fen Lisesi Matematik

Fen Lisesi Fizik

Fen Lisesi Kimya

Fen Lisesi Biyoloji

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi Ve Spor

Felsefe

Sosyal Bilimler Lisesi Zorunlu Dersler

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Tarih

Coğrafya

C. İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

Türk Kültür Ve Medeniyet Tarihi

Matematik

Felsefe

Birinci Yabancı Dil

İkinci Yabancı Dil

Sosyal Bilim Çalışmaları

Psikoloji

Sosyoloji

Mantık

Osmanlı Türkçesi

İmam Hatip Lisesi Zorunlu Dersler

Türk Dili Ve Edebiyatı

Tarih

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi Ve Spor/Görsel Sanatlar/Müzik

Kur’an-I Kerim

Mesleki Arapça

Dinler Tarihi

Tefsir

Akaid

Hitabet Ve Mesleki Uygulama

İmam Hatip Lisesi Seçmeli Dersler

Sayısal Dersleri

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Temel Matematik

Seçmeli Matematik

Seçmeli Fizik

Seçmeli Kimya

Seçmeli Biyoloji

Astronomi Ve Uzay Bilimleri

Matematik Tarihi Ve Uygulamaları

Fen Bilimleri Tarihi Ve Uygulamaları

Sözel Dersleri

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı

Dil ve Anlatım

Seçmeli Tarih

C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Seçmeli Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Eşit Ağırlık Dersleri

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı

Dil ve Anlatım

Seçmeli Tarih

C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Seçmeli Coğrafya

Felsefe

Sosyoloji

Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Dersleri

Anadolu Meslek Lisesi

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Tarih

Matematik

Felsefe

Yabancı Dil

Beden Eğitimi Ve Spor

Anadolu Teknik Lisesi

Türk Dili Ve Edebiyatı

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Tarih

Matematik

Fizik

Kimya

Felsefe

Yabancı Dil

11. Sınıf Ders Saatleri

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11. sınıf ders saatleri okuduğunuz liseye göre değişim göstermektedir. Zorunlu derslerin saati Anadolu liselerinde 21 saat iken fen liselerinde 37 saattir. Ayrıca öğrencilerin seçmiş oldukları sayısal, sözel ve eşit ağırlık bölümlerine göre almaları gereken farklı seçmeli dersler de bulunmaktadır. Aşağıda yer alan ders saatleri 11. sınıf Anadolu lisesinin zorunlu ders saatleridir.

Türk Dili ve Edebiyatı – 5 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi – 2 saat

Tarih – 2 saat

Felsefe – 2 saat

İngilizce – 2 saat

İkinci Yabancı Dil – 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor – 2 saat

Görsel Sanatlar / Müzik – 2 saat

11. Sınıf Dersleri Neler?

Liseler arası alınan dersler bölümlere ve okunulan lise türüne göre farklılık göstermektedir. Anadolu Lisesi ve imam hatip liselerinde matematik seçmeli derslerden biriyken fen lisesi için zorunlu dersler kategorisine girmektedir.

11. Sınıf Ders İsimleri

11. sınıf dersleri lise türleri ve seçilen bölümler arasında değişim göstermektedir. Aşağıda yer alan ders isimleri Anadolu lisesinde alınan zorunlu derslerden oluşmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Tarih

Felsefe

İngilizce

İkinci Yabancı Dil

Beden Eğitimi ve Spor

Görsel Sanatlar / Müzik

11. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

11. Sınıf Anadolu Lisesi öğrencisinin haftalık toplam ders saati 40 saattir. 21 saat zorunlu ders, 1 saat rehberlik ve yönlendirme dersi, 18 saatte seçtiği bölümün dersini görmektedir. Fen lisesi öğrencileri ise 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli ders görmektedir. İmam hatip liselerinin toplam zorunlu ders saati ise 24 saat iken sosyal bilimler lisesinin 40 saattir. Meslek lisesinde okuyanlar 17 saat zorunlu ders görürken teknik liselerde okuyanların toplam ders saati 29’dur.

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