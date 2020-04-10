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9 Nisan Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişi her ayın 9-19-29'unda düzenleniyor. Ayrıca, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim ve Yılbaşı gibi resmi bayramlarda da Milli Piyango özel çekilişi yapılıyor. 2020 yılı Nisan ayının ilk Milli Piyango çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. İşte, 9 Nisan Milli Piyango çekilişi bilet sorgulama ekranı...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA 9 NİSAN 2020
Milli Piyango çekilişi dün akşam saat 18:00'da Milli Piyango İdaresi Binası'nda noter huzurunda gerçekleştirildi. Milli Piyango çekilişinin ardından şanslı numaralar Milli Piyango İdaresi'nin resmi sitesinde açıklandı. İşte, 9 Nisan Milli Piyango bilet sorgulama sayfası...
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA (9 NİSAN 2020)
9 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SIRALI TÜM LİSTE
29-03-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
374009
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
414853
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
023136 041530 053766 054563 055130 074516
078040 094896 125616 173649 182985 240497
298111 312707 343881 349348 372211 465213
469578 521379
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
020411 027332 032769 037902 049208 055019
057027 066928 085317 087441 092559 114733
130286 142500 154612 168051 182592 185386
192096 206890 209998 229787 242103 262469
270985 271391 275587 285511 288121 291817
311694 312225 317119 355765 360318 375046
377264 396329 402465 414231 424429 448154
453750 455131 460601 498525 550719 551538
559236 562638
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
01532 11865 19720 19855 23350 25179
28613 32770 36252 37681 39823 42367
42986 43103 44511 44714 45662 45785
46629 47770 48714 48817 50757 58308
58572 59804 60618 62124 62845 62915
62937 63220 64307 78872 78896 87144
87893 88053 90829 97261
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0065 0067 0618 0861 1489 1684
2118 2364 2457 3427 3609 3628
3792 3979 4109 4679 5234 5460
6241 6427 7784 7872 7915 8160
8166 8377 9049 9073 9574 9812
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
028 031 052 069 096 135
241 258 278 298 301 443
504 513 614 636 781 884
978 980
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
05 18 71 75 83 87
93
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
0 7
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
074009 174009 274009 304009 314009 324009
334009 344009 354009 364009 370009 371009
372009 373009 374000 374001 374002 374003
374004 374005 374006 374007 374008 374019
374029 374039 374049 374059 374069 374079
374089 374099 374109 374209 374309 374409
374509 374609 374709 374809 374909 375009
376009 377009 378009 379009 384009 394009
474009 574009
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