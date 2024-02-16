9 kişinin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı

Bazı kişilerin malvarlığının dondurulması kararı kaldırıldı
9 kişi hakkında malvarlığı dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de bazı kişiler hakkında malvarlığın dondurulması kararının kaldırılmasına ilişkin karar yayımlandı.
DHA'nın haberine göre; 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi hakkında Kanunun 7'nci maddesinin 3 fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin ortadan kalkması sebebiyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurulması kararı kaldırıldı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.