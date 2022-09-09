Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişi için beklenen gün geldi çattı. Her ay 2 kez olmak üzere gerçekleştirilen Milli Piyango'da bu haftanın büyük ikramiyesi merak konusu oldu. Peki, 9 Eylül 2022 Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta çekilecek ve büyük ikramiye ne kadar?