84 yaşındaki Hamdi Usta, atık plastikleri sepete dönüştürüyor

Hamdi Aslan, sepet örerek hem daha dinç kaldığını hem de çevreyi korumaya katkı sağladığını söyledi. Çalışmayı çok sevdiğini aktaran Aslan, "Bir yıl çalışmadım, hep hasta oldum. Bu iş gözlerime ve elime iyi geliyor" ifadesini kullandı.