8 yaşındaki Poyraz, okul harçlığı ile Elif bebeğe bere aldı - MANİSA

Turgutlu İlçesinde Niyazi Üzmez İlkokulu öğrencisi Poyraz Cantez, ağabeyi Mehmet Ege Cantez'in okulu Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu'nun İzmir'li depremzedeler için yardım kampanyası başlattığını öğrendi.
Ailesi ile alışverişe giden Poyraz, babası Bekir Cantez'e, kendi okul harçlığı ile İzmir'deki depremde enkaz altından 65 saat sonra kurtarılan Elif bebek için bere almak istediğini söyledi.Bere'yi alan Poyraz, hazırladığı paketin üzerine "Ben 8 yaşındaki Poyraz. Bu şapkanın enkaz altından çıkarılan Elif'e verilmesini istiyorum" notunu ekleyerek, kampanyanın yapıldığı okula gönderdi.
Berenin üzerinde bulunan notu gören Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu Müdürü Mehmet Taşçı, Bere'nin üzerinde bulunan notu okuduklarında duygulandıklarını söyledi.Poyraz ve ailesine teşekkür eden Taşçı, şöyle konuştu:
"İzmir'de meydana gelen üzücü deprem den dolayı, Şehit Abdullah Tayyip Ortaokulu olarak yardım kampanyası başlatma kararı aldık. Bu kampanyada öğrencimiz olan Mehmet Ege Cantez'in küçük kardeşi Poyraz'ın üzerinde not olan bir bere gördük. Notu okuduğumuzda çok duygulandık. Kendi okul harçlığı ile almış olduğu berenin Elif'e ulaştırılmasını istiyordu. Bizde ulaştırmak için bereyi teslim aldık."
Poyraz'ın babası Bekir Cantez de Poyraz'ın kendi okul harçlığı ile aldığını berenin üzerine yazılı olan nottan haberi olmadığını belirterek, oğlunun davranışından dolayı gururlandığını ifade etti.Poyraz'ın yardım kampanyasından ağabeyi sayesinde haberi olduğunu dile getiren baba Cantez, "Oğlum Mehmet Ege Cantez, Şehit Abdullah Tayyip Olçok Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi. İzmirli deprem mağdurları için okulda yardım kampanyası başlatıldığını bizimle birlikte Poyraz da öğrendi. Biz de yardımda bulunmak için alışveriş yapmaya gittiğimizde, Poyraz bere beğendi ve 'Ben bunu Elif'e almak istiyorum' dedi.
Ben de alabileceğini söyledim fakat Poyraz kendi harçlığı ile almayı tercih etti ve Elif'e gönderdi." dedi.8 yaşındaki Poyraz Cantez de, "Annem ve babam depremzedeler için alışveriş yapıyorlardı. Bende kendi param ile Elif'e bere göndermek istedim. Aldığım berenin üzerine not yazarak bunu okula ulaştırdım." diye konuştu.
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