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        Haberler Gündem Güvenlik 8 terörist daha etkisiz hale getirildi

        8 terörist daha etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2024 - 09:50 Güncelleme: 30.10.2024 - 09:58
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        8 terörist daha etkisiz hale getirildi
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        Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

        Milli Savunma Bakanlığı son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" başlığıyla sosyal medya hasabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

        Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

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