8 terörist daha etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı son olarak, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" başlığıyla sosyal medya hasabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Terörist neredeyse hedefimiz orası!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Haftanin ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli… pic.twitter.com/xTX3V0D53I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2024