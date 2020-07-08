Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 208 bin 938'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.282 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 8 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...
8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu bu akşam yayınladı.
Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."
7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte vaka sayımız 1041. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı, 22. Test sayısı 49 bin 302. İyileşen hasta sayısı 2219. Yoğun bakımda hasta sayımız 1172. Solunum cihazına bağlı olan hasta sayımız 406.
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DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.
ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e yükseldi. İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 517’ye yükseldi.<
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