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Koronavirüs tablosu 8 Temmuz 2020! Corona virüsü son dakika vaka sayısı! Koronavirüs Türkiye son durum

Türkiye'de güncel corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısını Sağlık Bakanlığı açıklıyor. Koronavirüsün son durumuna ilişkin önemli detaylar paylaşam Bakan Koca, vaka artışlarının belli bölgelerde yoğunlaştığını söyledi. Türkiye 8 Temmuz corona virüsü tablosunu sizler için hazırladık. İşte detaylar...

08.07.2020 - 19:40 | Güncelleme: ABONE OL
8 Temmuz Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 208 bin 938'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.282 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 8 Temmuz 2020 Türkiye Koronavirüs tablosu...

8 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu bu akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bazı büyük kentlerde en yüksek haftalık vaka sayıları salgının 5. haftasında görülmüştü. Tedbirlerle bunu düşüşler izledi. 13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır. Yeni vakalar belli illerde yoğunlaşmaktadır."

7 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte vaka sayımız 1041. Vefat eden vatandaşlarımızın sayısı, 22. Test sayısı 49 bin 302. İyileşen hasta sayısı 2219. Yoğun bakımda hasta sayımız 1172. Solunum cihazına bağlı olan hasta sayımız 406.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 977 artarak 134 bin 18'e yükseldi. İngiltere'de yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 517’ye yükseldi.<

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