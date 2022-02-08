Son dakika: 8 Şubat Salı güncel koronavirüs tablosu - Bugünkü vaka sayıları ne? 8 Şubat 2022 vefat ve vaka sayısı

8 Şubat Salı günü koronavirüs vaka sayılarının ne kadar olduğu araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm dünyayı paniğe sürükleyen omicron varyantının Türkiye'de de tespit edildiğini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Güney Afrika ülkelerinde tespit edilen ancak kısa sürede neredeyse tüm dünyaya yayılan Omicron varyantının çok hızlı bulaşması güncel koronavirüs tablosuna ilgiyi arttırdı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de omicron varyantının neden olduğu vaka artış sayısı gündemden düşmüyor. Türkiye'de yaşayan vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayıları kaç oldu sorusunu araştırıyor. Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu her akşam "covid19.saglik.gov.tr" adresinde yayınlayıp Twitter hesabından da paylaşıyor.

8 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI!

8 Şubat Salı günü Türkiye'de yapılan Covid-19 testlerini, vaka ve vefat sayılarını içeren günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşılan güncel vaka sayıları...

GÜNCEL KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI

Türkiye koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 096 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 82 bin 168 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,66 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,66 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 303 bin 935 doza yükseldi.

FAHRETTİN KOCA'DAN AŞI UYARISI

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Dün İstanbul’da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90’ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88’inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. BU İKİ BİLGİ tüm illerimizde hepimiz için UYARICIDIR. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır."

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