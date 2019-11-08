Bugün hangi konserler var?

Bugün İstanbul'da hangi konserler var? Sorusu müzik severler tarafından sorgulanıyor. Fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında bir çok sanatçı hayranları ile buluşacak. Mirkelam ve Mahmut Orhan ise Cuma gecesinde sevenlerine keyifli bir gün yaşatacak.

8 KASIM 2019 İSTANBUL KONSER TAKVİMİ

fizy İstanbul Müzik Haftası

Yer: Volkswagen Arena

Saat: 14.00

Mahmut Orhan

Yer: Zorlu PSM

Saat: 22:00

Mirkelam

Yer: Dorock XL Kadıköy

Yer: 21:30

Ümit Besen & Pamela

Yer: Moda Kayıkhane

Saat: 21:30