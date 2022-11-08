Bugün öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'da Ay tutulması gerçekleşecek. Hz. Muhammed güneş ve ay tutulmasının Allah’ın varlığını ve kudretini gösteren alametler olduğu düşünüldüğünden bu eylemler gerçekleşene kadar namaz kılınıp dua okunmasını tavsiye etmiştir.