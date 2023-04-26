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Kişiler doğdukları günün hangi burcu kapsadığını internet üzerinden araştırmaktadır. Bu tarihlerden biri de 8 Haziran’dır. 8 Haziran tarihinde doğanlar dışa dönük, mizahi yeteneği yüksek ve eğlenceli kişiliklerdir. 8 Haziran hangi burç, 8 Haziran burcu ne, 8 Haziran burcu özellikleri, 8 Haziran burcu erkeği, 8 Haziran burcu kadını, 8 Haziran burcu yorumu, 8 Haziran yükseleni nedir, 8 Haziran'da doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 8 Haziran'da doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir? İşte, 8 Haziran ile ilgili astrolojik detaylar…

8 Haziran Hangi Burç?

8 Haziran’da doğanların burcu ikizlerdir. Haberleşmenin gezegeni olan Merkür gezegeni tarafından yönetilirler.

8 Haziran Burcu Ne?

21 Mayıs ile 21 Haziran arasını ikizler burcu oluşturmaktadır. Dolayısıyla 8 Haziran tarihinde doğanlar ikizler burcuna mensuptur. İkizler tıpkı terazi ve kova gibi hava grubunda yer alır.

8 Haziran Burcu Özellikleri

İkizler burcunun ön plana çıkan bir takım özellikleri vardır. Bu özelliklerin en başında ikizler burcunun değişken ve tutarsız ruh hali gelmektedir. Çok güzel geçen bir günün ardından kendinizi ikizler burcuyla bir tartışmada bulabilirsiniz. Öngörülemez hareketleri sebebiyle çoğu zaman sıkıntıya düşmenize sebebiyet verebilirler. İkizler bu olumsuz özelliklerinin yanı sıra son derece zeki bir burçtur. Pratik zekâları sayesinde altından kalkamayacakları iş yoktur. Pratik zekâlarından hem iş alanında hem de duygusal ilişkilerde yararlanırlar. İkizler burcu derinlerde gezmeyi sevmez. Onun tutumu daha çok yüzeyseldir. Uyum sağlamayı iyi bilirler. Ne kadar farklı bir çevre olursa olsun kolaylıkla uyum sağlarlar. Yazmaya ve okumaya düşkün olduklarından kültürel birikimleri de bir o kadar fazladır.

8 Haziran Burcu Erkeği

Akademik anlamda kendini geliştirmeyi seven ikizler burcu erkeği duygusal ilişkilerini zaman zaman geri planda tutabilir. Bu onun hırslı yapısından dolayıdır. Başarıya ulaşmadan kolay kolay pes etmez. Mizahi yönleri sayesinde ortamların aranılan çocuğudur. Üst düzey espri anlayışı karşı tarafın ilgisini çekmeye yetmektedir. Tek düze ilişkiler ikizler erkeğine göre değildir. Kolay sıkılırlar. Uzun süreli ilişkilerde kimi bu sebeple zorlanabilirler. Karşısındaki kişiyi tam anlamıyla tanımadan duygularını belli etmezler. Ancak güven oluşturduktan sonra karşı tarafla duygularını paylaşırlar. İkizler burcu erkeği romantik özellikler barındırmaz. İkizler erkeği ile birlikteyseniz onun önem verdiği olaylara saygı duymanız gerekmektedir.

8 Haziran Burcu Kadını

8 Haziran tarihinde doğan ikizler burcu kadını tatlı dilleri ve sempatik yapılarıyla ön plana çıkmaktadır. Dışa dönük yapıları nedeniyle partilerin aranılan isimleridir. Son derece dost canlısıdır. Bu sebeple geniş bir arkadaş listesine sahiptir. İkili ilişkilerinin önce arkadaş olarak daha sonra sevgili olarak yürütmeyi severler. Karşı cinsle sohbet edip iletişim halinde kalmak ikizler burcu kadını için çok önemlidir. İkizler burcu kadını zekâdan etkilidir. Zeki ve birikimli bir erkek ikizler burcu kadınının ilgisini çekecektir.

8 Haziran Burcu Yorumu

Entelektüel yapıları gelişmiştir.

Ortamların sosyal kelebeğidir.

Dışa dönük yapıları sayesinde pek çok arkadaş edinirler.

Maceracı ve yenilikçidirler.

Sabırsız ve kolay sıkılabilen yapıları vardır.

Kimi zaman tutarsız tavırlar sergileyebilirler.

Yazarlık yetenekleri vardır. Gazetecilik ve öğretmenlik mesleklerine yatkındırlar.

İkizler burcu için insan ilişkileri paraya göre daha ön plandadır.

Hayatın akışında yaşamayı tercih ederler.

8 Haziran Yükseleni Nedir?

8 Haziran’da doğanların yükseleni için kesin bir burç belirleyemeyiz. Çünkü yükselen burçlar gün içerisinde dahi farklılık gösterebilmektedir. Yükselen burç için ayrıntılı olarak doğum saatinizi bilmeniz gerekir.

8 Haziran'da Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Sosyolog Ayşe Afet İnan

Yönetmen Müge Uğurlar

Gazeteci Ertuğrul Yeşiltepe

Türk akademisyen ve yazar İskender Pala

Karadenizli Türk halk müziği sanatçısı İsmail Türüt

Tenisçi İpek Şenoğlu

Futbolcu Doğanay Kılıç

Basketbolcu Begüm Dalgalar

8 Haziran'da Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Şarkıcı Kanye West

Şarkıcı Nancy Sandra Sinatra

Fransız şarkıcı Amaury Vassili

Oyuncu Frank Grillo

Alman besteci Robert Schumann

Arjantinli futbolcu Javier Mascherano

Rus tenisçi Nadya Petrova

İsviçreli tenisçi Timea Bacsinszky

Senegalli futbolcu Issiar Dia

Letonyalı tenisçi Jeļena Ostapenko

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner