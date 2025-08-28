İstanbul'da olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin çevresinden kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

REKLAM advertisement1

İŞLETMENİN KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

İHA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, işletmenin kuyusunda cansız bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemeler sonrası cesedin bir süredir kayıp olduğu öğrenilen Sedat D. isimli vatandaşa ait olduğu öğrenildi.