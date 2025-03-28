8 bin 820 köyde 300 bin çocuğa ulaştılar | Son dakika haberleri

8 bin 820 köyde 300 bin çocuğa ulaştılar | Son dakika haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu ve önleyici hizmetler kapsamında çocukların ve ailelerin risk durumuna karşı bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi için eğitim, rehberlik ve danışmanlık gibi hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda bakanlık bünyesindeki "Çocuklar Güvende Ekipleri", risk gruplarında değerlendirilen çocukları korumaya yönelik tespit ve müdahale çalışmaları yapıyor.

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Psikolog, psikolojik danışman, sosyal çalışmacı ve sosyologlardan oluşan ekipler, kırsal bölgelerdeki çocuklara ihtiyaç duydukları alanlarda rehberlik yapıyor.

Ekipler, köy köy, kapı kapı gezerek ailelerin yanı sıra okul idarecileri, muhtarlar, belediye görevlileri, imamlarla görüşme yapıyor.

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558 uzman personelden oluşan ekipler, çocukların sağlıklı gelişimlerinin desteklenmesi, okula devamlarının sağlanması, aileler içinde ihtiyaç duydukları alanda rehberlik yapılması ve kamu hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması gibi pek çok konuda çalışma yürütüyor.

'Çocuklar Güvende Ekipleri' aracılığıyla yürütülen çalışmalar sonucu çocuk ve ailenin uygun sosyal hizmet modeline veya destek ve yardımlara yönlendirilmesi sağlanıyor.

Çalışmalar kapsamında 2017 yılından bugüne kadar 8 bin 820 köyde 300 binin üzerinde çocuğa ulaşıldı.