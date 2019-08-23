23 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2019 yılı Ocak ayından itibaren hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Atakum Ek Hizmet Binasında hizmet veren Obezite Merkezi, verdiği eğitimlerle obez hastaların sağlıklarına kavuşmasını sağlıyor. 117 hastayla eğitimlerine devam eden merkez 8 aylık bir süreçte hastalarına 600 kilo verdirmeyi başardı.
“HASTALARIMIZ BİRÇOK AŞAMADAN GEÇİYOR"
İHA'nın haberine göre; merkezde incelemelerde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen, obezitenin çağın küresel bir sorunu olduğunu söyledi.
Obeziteye çok farklı etkenlerin sebep olduğunu ifade eden Şen, “Standart bir yaşam, teknoloji, beslenme bozukluğu gibi birçok etken obeziteye neden olabiliyor. Bu amaçla toplumsal bir duyarlılık olarak obezite eğitim merkezleri Türkiye’de yaygın olarak işlevsel hale getirilmekte. Türkiye genelinde yaklaşık 25 obezite merkezi var. Biz de 2019 yılının Ocak ayından itibaren 8 aydır hastanemiz bünyesinde hizmet veriyoruz. Bu merkeze müracaat eden hastalarımıza eğitimler verilerek kilo vermeleri, sosyal hayata tekrar adapte olmaları ve psiko-sosyal destek anlamında kendilerine destek olmaya çalışıyoruz.
Hastalarımız obezite eğitim merkezinde uyum, eğitim, kilo verme, verdiği kiloyu koruma aşaması şeklinde aşamalardan geçiriliyor. Bu eğitim 1 yıl sürüyor, en son aşamada kişinin verdiği kiloyu koruması ve çevreye uyumu konularında eğitimler veriliyor” dedi.
“HEDEFİMİZ 1 TON"
Ocak ayından itibaren kliniğe 137 hastanın başvurduğunu kaydeden Şen, “Bu hastaların 20 tanesi birtakım sebeplerden dolayı programa devam edemedi. Şu anda 117 hastamızla eğitime devam etmekteyiz. Bugün itibariyle merkezimizde toplam 600 kiloyu verdirmiş olduk. Hedefimiz ise yıl sonunda 900 ila 1 ton arasında kilo verdirme başarısını göstermek” diye konuştu.
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