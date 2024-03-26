8-12 derece sıcaklıkta 6 ayda olgunlaşıyor

Ürettikleri peynirleri depoda olgunlaştırdıklarını anlatan Erbişim, "İlk başta mekanik tesisat yapıyorduk, 'Nereden çıktı?' bu dedim. Önce biz hayvancılıkla başladık ama şu anda peynirlerimizi müşterilerin beğenmesi ve teşekkür etmesi beni onurlandırıyor ve çok mutlu oluyorum. Daha bir zevkle sarılıyorum, daha çok peynir yapmak istiyorum" ifadesini kullandı.