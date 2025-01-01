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        Haberler Bilgi Yaşam 78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        78/1-a trafik ceza maddesi, emniyet kemeri takılmasının önemini vurgulayan ve bu konuda ihmal gösteren sürücü ve yolculara maddi bir yaptırım uygulayan bir düzenlemedir. Karayolları Trafik Kanunu'nca belirlenen nedenlerle ceza konusu olan kodlardan biri de 78/1-a nolu trafik maddesidir. Peki 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.01.2025 - 13:05 Güncelleme: 01.01.2025 - 13:05
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        • 1

          Trafikte herkesin uyması gereken kurallar yer alır. Trafik kurallarına uyulmadığı taktirde ise Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtildiği şekilde kuralı ihlal edenlere cezalar uygulanabilmektedir. Peki 78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

        • 2

          78/1-A TRAFİK CEZASI NEDİR?

          78/1-a trafik cezası kodu, araçta emniyet kemeri olmaması veya emniyet kemeri takmama cezasının kodudur.

          2025 YILINDA 78/1-A TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

          Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lirayla cezalandırılacak.

        • 3

          EMNİNET KEMERİ TAKMAMA CEZASI NEREDEN ÖDENİR?

          Trafik cezaları online olarak interaktif vergi dairesinden, anlaşmalı bankaların uygulamaları veya internet siteleri üzerinden ödenebilir. Bunun yanında vergi dairesi şubeleri, anlaşmalı bankaların şubeleri veya ATM’leri üzerinden ödenebilir.

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