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100 bin liraya satın aldı... Son halini 2 eve değişmedi!

75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

Antalya'da 100 bin liraya satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf ederek 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturan İbrahim Seven, 75 yaşındaki otomobiliyle nostaljik müzikler dinlerken dolaştığı caddelerde yoğun ilgi gördü. Satması için bir kişinin 2 milyon lira, bir kişinin ise 2 ev teklif ettiğini belirten Seven, otomobiline gözü gibi bakıyor

07.09.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Antalya kent merkezinde oturan 51 yaşındaki İbrahim Seven, klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili buldu.

  • DHA'nın haberine göre otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı.

  • Seven, yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getirdi. Ardından, 18 ay aracın onarımı için çabaladı.

  • Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.

  • FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYENLERDEN YOĞUN İLGİ

    Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla görenlerin dikkatini çekiyor. Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzik dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.

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