100 bin liraya satın aldı... Son halini 2 eve değişmedi!

'EVLADIM GİBİ' DEDİĞİ OTOMOBİLİNE 2 MİLYON LİRA TEKLİF

Otomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı. Klasik otomobil tutkunu birinin otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, 'evladım gibi' dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.