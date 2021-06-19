7.5 milyon yıllık fosiller çıkarılmaya başlandı

Kayseri'de çoban Murat Adıyaman, 2017'de Taşhan Mahallesi'ndeki Yamula Barajı kıyısında keçi otlatırken kemik parçası buldu.
DHA'nın haberine göre alınan numuneler üzerinde yapılan incelemede, kemik parçalarının 6 ile 7.5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edildi.
Bunun üzerine 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın desteği ile kazı çalışması başlatıldı.
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okşan Başoğlu'nun öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında ilk olarak fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7.5 milyon yıllık fosiller bulundu.
Geçen yıl ekim ayında hava şartları nedeniyle sona eren kazı çalışmaları bu yıl yeniden başladı. Yapılan çalışmalara değinen Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Fosil kazı çalışmalarına başladık. Önce Yamula Barajının sularının çekilmesiyle yüzey araştırması yaptık. 1 haftadır da kazı çalışmalarını yürütüyoruz. Şu an eski Hırka mevkiinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Kazılarımızda bol miktarda fosil çıkıyor. Yine fil ve boynuzlugillere ait fosiller bulunuyor. Bu yıl epey zengin bir yatakta çalışacağız. Hava şartları elverirse ekim ayına kadar kazı çalışmalarını sürdüreceğiz" diye konuştu.
Kazı Başkanı Başoğlu, çok önemli buluntuların olduğunu belirterek, "Dünyada tek olan bir örneğimiz var. Hortumlu memelilere ait fosiller bulunuyor. 3 sezondur kazı çalışmalarımız devam ediyor ve uzun yıllar devam edecek. Bu tür kazı çalışmaları çok uzun yıllar sürüyor. Bu kazı çalışmaları iğne ile kuyu kazmak gibi bir şey. İnce ince çalışma yapılıyor. Çok bereketli bir bölge. Epey bir dönem Kayseri'deyiz. Kazı yaptığımız bölge geç miyosen dönemi, günümüz Afrika'sına benzer tropikal ve yarı tropikal bir iklim söz konusu. O yüzden bu hayvanların yaşaması için son derece elverişli bir ortam. O bölgede gergadan, zürafa, fil ve yırtıcı hayvanlar yaşıyormuş. Şuan bu hayvanlar Afrika'da yaşıyor. Genelde bulduğumuz canlılar için 7,5-8 milyon yıllık diyoruz. Kesin bir tarih vermemekle birlikte geç miyosen dönemi denilebilir" ifadelerini kullandı.
Kazı çalışmalarında bulunan fosillerin temizlendiğini kaydeden Prof. Dr. Başoğlu, "Biz sadece kazı yapmıyoruz. 4-5 ay kazı çalışması yaparsak kendimizi şanslı hissediyoruz. Bunun dışındaki zamanda bilim merkezinde laboratuvarda çalışmalar yapıyoruz. Bulduğumuz fosilleri güçlendiriyoruz. Temizleyip, sergiye hazır hale getiriyoruz. Eski müze yerine Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile Fosil Müzesi yapılacak. Bu kazılarda bulunan eserler müzede sergilenecek. Bu fosil müzesi Anadolu'da bir ilk olacak" dedi.
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