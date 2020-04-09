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Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma kısıtlaması bulunuyor. İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde ikamet eden 74 yaşındaki Ayten Çamur da bu nedenle dışarı çıkamıyor. Aynı mahallede oturan gençler, Ayten Teyze'ye evinin önünde sürpriz bir konser hazırladı.

EN SEVDİĞİ PARÇALAR SESLENDİRİLDİ

Caner Aktan'ın haberine göre, Eylül Özlem ve Ceylan Yıldız tarafından Ayten Çamur’un en sevdiği şarkılar apartmanda seslendirildi. Apartmanda bulunan komşuların da eşlik ettiği mini konserde duygulu anlar yaşandı. Gençlere teşekkür eden Ayten Çamur, “O kadar mutlu oldum ki! Hiç beklemiyordum. Burası bir apartman böyle bir şey olmaz diyordum ama oldu. Beni 60 yaş öteye götürdünüz. Benim gençliğim çok hareketli geçti, çok mutluydum” dedi.

"İNSANLARI MUTLU ETMEK İSTEDİK"

Şarkı söyleyen gençlerden Eylül Özlem ise “Bir şeyler yapıp insanları mutlu etmek istedik. Duygulu anlar yaşandı. Allah’tan maske vardı da ağladığımız çok belli olmadı. Karşılıklı ağlaştık. Herkes çok mutlu oldu. İyi ki geldiniz diyenler oldu” dedi.

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