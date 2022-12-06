'TAŞ NASREDDİN HOCA'NIN BABASININ ADINI DA VERİYOR'
Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, mermer sanduka üzerinde Selçuklu döneminde kullanılan tarzda Arapça yazılar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:
"Selçuki tarzda yontulmuş bir taş lahit ile karşı karşıyayız. Nasreddin Hoca'nın ölüm tarihinin 1284 olduğunu bildiğimize göre, elimizdeki taş 738 yıllık bir taş. Bu taşın üzerinde yaptığımız filolojik araştırmalar neticesinde bu taşın Nasreddin Hoca'mıza ait olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.