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Eskişehir'de bahçedeki kazıda bulunmuştu! 738 yıllık sanduka, Nasreddin Hoca'ya ait çıktı - Güncel haberler

738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca'ya ait çıktı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde eski adıyla Hortu köyünde 1208 yılında dünyaya gelerek 1284 yılında ölen Türk mizahının usta ismi ve halk filozofu Nasreddin Hoca'nın, oğluna ait olduğu sanılan 738 yıllık, 147 santim uzunluğunda, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mermer sandukanın Nasreddiin Hoca'nın mezarına ait olduğu tespit edildi

Giriş: 06.12.2022 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
DHA

  • Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Ulu Camii'nin 2014 yılındaki restorasyonu sırasında bahçedeki kazıda mermer sanduka bulundu. O dönem yapılan incelemelerde Türk mizahının usta ismi ve halk filozofu Nasreddin Hoca'nın, oğluna ait olduğu sanılan yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mermer sanduka, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü girişimleriyle Anadolu Üniversitesi'nde incelemeye alındı.

  • DHA'nın haberine göre Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, mermer sanduka üzerinde yaptığı filolojik araştırmaları sonucu taş lahit olarak bilinen mermerin 1284 yılında Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde hayatını kaybeden halk filozofu Nasrettin Hoca'ya ait olduğunu ve üzerinde kendisi ile babası Şemseddin isimlerinin bulunduğunu belirledi.

  • İnceleme ve araştırmaların ardından Nasreddin Hoca´nın mezarına ait olduğu tespit edilen 147 santim genişliğinde ve yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mermer sanduka, 10 kişilik bir ekiple Sivrihisar Belediye Başkanlığı´na getirildi.

  • 'TAŞ NASREDDİN HOCA'NIN BABASININ ADINI DA VERİYOR'

    Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Mahur Tulum, mermer sanduka üzerinde Selçuklu döneminde kullanılan tarzda Arapça yazılar olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

    "Selçuki tarzda yontulmuş bir taş lahit ile karşı karşıyayız. Nasreddin Hoca'nın ölüm tarihinin 1284 olduğunu bildiğimize göre, elimizdeki taş 738 yıllık bir taş. Bu taşın üzerinde yaptığımız filolojik araştırmalar neticesinde bu taşın Nasreddin Hoca'mıza ait olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz.

  • Selçuki tarzdaki taşlarda kullanılan lisan Arapça'dır. Taşın üzerinde bir yüzünde şu yazmaktadır; 'Sahib-ül hazel kabrü el muhtaç ila rahmetillah'. Diğer yüzünde ise, 'Nasrüddin hace nusrat ibn-i Şemsüddin baba' yazmaktadır. Bu taş aynı zamanda Nasreddin Hoca'nın babasının ismini de bize veriyor. Şemseddin baba olduğunu bu taş dolayısı ile anlamış bulunuyoruz. 

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