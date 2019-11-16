16 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngiltere'den bir yıl önce yola çıkan 73 yaşındaki Rosie Swale Pope, Türkiye'ye Yunanistan üzerinden Pazarkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.
DHA'nın haberine göre Nepal'e gidip buradaki yoksul çocuklara yardım etmek için yolculuğa başladığını ifade eden Pope, dinlenme ve uyku problemini ise yol boyunca yanında getirdiği ufak karavanda hallettiğini belirtti.
Kendisini yazar, gezgin ve maraton koşucusu olarak tanımlayan Pope, "Bu şekilde seyahat etmek çok eğlenceli. Çünkü muhteşem insanlarla tanışıyorum" dedi.
Birkaç yıl önce dünya etrafında beş yıllık plan kapsamında koştuğunu söyleyen Rosie Swale Pope, "Birkaç yıl önce dünya etrafında beş yıllık bir plan kapsamında koştum. Ama bu sefer çalışmak, ailemi görmek ve para kazanmak için ara sıra İngiltere'ye dönüyorum. Seyahat kitapları yazarak ve konferanslar vererek para kazanıyorum. Bu şekilde seyahat etmek çok eğlenceli. Çünkü muhteşem insanlarla tanışıyorum" dedi.
'GÜMRÜKTE ÇAY İKRAM ETTİLER, ÇOK MUTLU OLDUM'
İngiltere'den Türkiye'ye yürüyerek geldiğini kaydeden Pope, "Nepal'deki çocuklara yardım etmek için yola çıktım. Avrupa'yı geride bıraktım. Burada olmaktan çok mutluyum. İlk kez Türkiye'ye geliyorum. Londra'dan Türkiye'ye gelmem bir yıl sürdü. Gümrükte cana yakın insanlar tarafından harika bir şekilde karşılandım. Bana Türk çayı ikram ettiler ve bu beni çok sevindirdi" diye konuştu.
Yolculuğu boyunca bazen otelde kaldığını, bazen de yanında getirdiği karavanda uyuduğunu dile getiren Pope, "Bazen otelde kalıyorum. Ama yoldayken çoğu kez küçük karavanda uyuyorum. Çünkü bu karavan trafikten kurtulmak ve geceleri koşabilmek için uygun. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.
'2021'DE NEPAL'E ULAŞMAK İSTİYORUM'
Hedefinin 2021 yılında Nepal'e ulaşmak olduğunu söyleyen Pope, "Türkiye'den sonra Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi'nin etrafından Nepal'in başkent Katmandu'ya varmak istiyorum. Hedefim 2021'de Nepal'e varmak. Çünkü yol oldukça uzun. Yolculuğumun tamamı 6 bin 900 kilometreden oluşuyor. Belki de daha fazla. Türkiye'de birkaç ay geçireceğim. İstanbul'a vardığımda bir hafta ailemi görmek için İngiltere'ye gideceğim" dedi.
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