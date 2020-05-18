73. Dünya Sağlık Asemblesi Cenevre'de başladı

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı olan Asamble, İsviçre'nin Cenevre kentinde tarihte ilk kez video konferans yöntemiyle başladı.
DSÖ'nün 194 üye ülkesinden temsilcilere hitap eden Guterres, gelişen tüm teknolojilere rağmen dünyanın Kovid-19'un "kökünün nasıl kazınacağını, tedavi edileceğini ve buna karşı bir aşı geliştirileceğini" bilmediğini vurguladı.
Guterres, "Bunları ne zaman yapabileceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok. Kovid-19 salgını küresel kırılganlığımızı gösterdi ancak virüsün ortaya çıkardığı kırılganlık sadece sağlık sistemlerimizle sınırlı değil. Dünyamızın ve kurumlarımızın tüm alanlarını etkiliyor." diye konuştu.
Salgının dünya için bir "uyarı alarmı" olması gerektiğinin altını çizen Guterres, "Kibire son verme zamanı. Ölümcül küresel tehditler yeni bir birlik ve dayanışma gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
Guterres, dünyanın salgına karşı birlikte harekete edemediğine vurgu yaparak, "Kovid-19'a karşı verdiğimiz mücadelede biraz dayanışma ancak çok az birlik gördük. Farklı ülkeler birbirinden ayrı, bazen çelişkili stratejiler izlediler. Böylelikle, hepimiz ağır bir bedel ödüyoruz. Pek çok ülke, DSÖ'nün tavsiyelerini görmezden geldi." ifadesini kullandı.
Guterres, tüm bunların sonucu olarak virüsün tüm dünyaya yayıldığını, şu anda da güney yarım kürenin tehdit altında olduğunu belirterek, virüsün yeni dalgalarının gelebileceği uyarısında bulundu.
- "Aşı başlangıç noktası olabilir"
Salgının bir trajedi olduğunun altını çizen Guterres, Kovid-19'a karşı verilen mücadelenin insan hakları merkezli olması gerektiğini ifade etti.
Guterres, salgının sona erdirilmesi için çok taraflı bir çaba gerektiğinin altını çizerek, "Umarım aşı arayışı bir başlangıç noktası olabilir." diye konuştu.
Virüse karşı geliştirilecek aşı, ilaç ve diğer tedavi edicilerin tüm küresel bazda adil erişiminin önemine dikkati çeken Guterres, tüm bunların evrensel olarak mevcudiyetinin ve herkesin bütçesine uygun olmasının temel kaide olduğunu kaydetti.
Guterres, konuşmasında DSÖ ve çalışanlarına da övgülerde bulunarak, "DSÖ'nün yeri doldurulamaz." dedi.
- İsviçre'den DSÖ'ye çağrı
Ev sahibi ülke sıfatıyla Guterres'ten önce Asamblenin açılışını yapan İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga, DSÖ'nün geçmişteki salgınlardan dersler çıkardığını belirtti.
Sommaruga, "Kuruluşun gelecekteki sağlık acil durum yönetimini geliştirebilmek için mevcut krizi kapsamlı ve eleştirel bir şekilde gözden geçirebileceğine inanıyorum." şeklinde konuştu
Yarın sona erecek Asamblede, Kovid-19 için üretilecek aşı, ilaç ve diğer teknolojilerin küresel çapta "ortak erişimi" ve "adil dağıtımını" amaçlayan tasarılar sunulacak.
Ayrıca Avrupa Birliği ve bazı ülkelerin "salgında DSÖ'nün rolüne" ilişkin araştırma önergesi vermesi bekleniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!