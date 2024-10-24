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        Haberler Dünyadan 72 yaşındaki oyuncu Liam Neeson artık flört etmeyi bıraktığını açıkladı - magazin haberleri

        72 yaşındaki oyuncu Liam Neeson artık flört etmeyi bıraktığını açıkladı

        'Schindler'in Listesi', 'Özgürlüğün Bedeli' gibi filmlerin yıldızı Liam Neeson, artık kimseyle ilişki yaşamadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 13:09 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:09
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        • 1

          Dünyaca ünlü İrlandalı oyuncu Liam Neeson, verdiği bir röportajda, özel hayatıyla ilgili konuştu.

          'Schindler'in Listesi', 'Özgürlüğün Bedeli', 'Gri Kurt', 'Koruyucu' gibi filmleriyle tanınan 72 yaşındaki İrlandalı oyuncu, artık hayatından romantik ilişkileri çıkardığını açıkladı.

        • 2

          Bir ilişkisi olup olmadığı sorulan Liam Neeson; "Tek kelimeyle hayır" yanıtı verdi. Ünlü oyuncu, ardından ekledi: Bunların hepsini geçtim.

        • 3

          Liam Neeson, 1994'ten itibaren 2009'da 45 yaşında kayak kazası sonucu hayatını kaybedene kadar Natasha Richardson ile evliydi. Oyuncu çiftin 29 yaşında Micheál ve 28 yaşında Daniel adında iki oğlu bulunuyor. Neeson ile Richardson, 1993'te Broadway gösterisinde tanışmıştı.

        • 4

          Natasha Richardson'ın ölümünden bir yıl sonra Liam Neeson, İngiliz halkla ilişkiler uzmanı Freya St. Johnston ile ilişki yaşadı. Bu birliktelik iki yıl sürdü.

          Liam Neeson, Natasha Richardson ile yaşadığı evlilikten önce Barbra Streisand, Brooke Shields ve Helen Mirren gibi yıldızlarla da ilişki yaşamıştı.

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