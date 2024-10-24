72 yaşındaki oyuncu Liam Neeson artık flört etmeyi bıraktığını açıkladı

Natasha Richardson'ın ölümünden bir yıl sonra Liam Neeson, İngiliz halkla ilişkiler uzmanı Freya St. Johnston ile ilişki yaşadı. Bu birliktelik iki yıl sürdü.

Liam Neeson, Natasha Richardson ile yaşadığı evlilikten önce Barbra Streisand, Brooke Shields ve Helen Mirren gibi yıldızlarla da ilişki yaşamıştı.