70 yaşındaki kadın geri manevra yapan minibüsün altında kaldı

Dehşet anları kameralara yansırken, hastaneye kaldırılan kadının vücudunda 7 kırık oluştu. Kadın kendisiyle ilgilenmeyen sürücüden şikayetçi oldu.
GERİ MANEVRA YAPAN MİNİBÜSÜN ALTINDA KALDI
Kaza, önceki hafta Cuma günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Kocatepe Mahallesi Çaylak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden ekmek almak için çıkan Seher Hançer (70), yolda yürüdüğü esnada geri manevra yapan minibüsün altında kaldı.
Sürücünün ileri doğru gitmesiyle aracın altından kurtulan kadın ağır şekilde yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
VÜCUDUNDA 7 KIRIK OLUŞTU
Vücudunda 7 kırık oluştu, sürücü kendisiyle ilgilenmedi
Kolları ve bacakları başta olmak üzere vücudunda 7 kırık oluşan Seher Hançer, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Tedavisine evde devam eden ve hiçbir ihtiyacını karşılayamadığı öğrenilen Hançer, sürücünün kendisiyle ilgilenmediğini söyledi. Olayın ardından polis ekipleri, kazanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
KAZA ANI KAMERADA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, geri manevra yapan minibüsün yolda yürüyen kadına çarpıp altına alıyor. Sürücü aracı ileri aldıktan sonra kadın acı içinde yerde kıvranıyor. Sürücü ve diğer kişiler kadının yanına koşuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!