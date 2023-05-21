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Alüminyum bir levha üzerinde yer alan harf ve rakamlardan meydana gelen plakalar, bir aracın resmî kurumlar tarafından tanınmasını ve kayıt altına alınmasını sağlarlar. Türkiye’de kullanılan plakalarda ise her ilin kendine özgü kodu yer almaktadır. Peki, 70 hangi şehrin plakası? Karaman ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

70 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’de kullanılan 70 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Karaman olacaktır. 1989 yılına kadar Konya’ya bağlı olan Karaman, 21 Haziran 1989 tarihinde hem vilayet statüsünü kazanmış hem de 70 plaka numarasına sahip olmuştur.

Türkiye’deki vilayetlere plaka kodlarının ilk verildiği tarih ise 1962 senesidir. Bu tarihte çıkan bir yönetmelikle, o gün için vilayet olan 67 ile birer plaka numarası verilmiştir. İlerleyen yıllarda yeni vilayetlerin oluşması ile yeni plaka kodlarına ihtiyaç duyulmuş ve il sayısına paralel olarak plakalarda kullanılan il kodlarının sayıları da arttırılmıştır. Günümüzde bu sayı 81’e kadar ulaşmıştır.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Karaman’ın yüzölçümü 8.924 kilometrekare, nüfusu ise 2022 nüfus sayımına göre 260 bin 838’dir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında, Türkiye’de kullanılmakta olan taşıtlar üzerine yaptığı çalışmada, Karaman ilinde trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtlarının sayısının ise 98 bin 581 olduğu görülmüştür. Sayıları neredeyse 100 bine ulaşan ve 70 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında iş makineleri, hususi araçlar, kamu hizmetinde kullanılan motorlu taşıtlar ve özel amaca tahsis edilmiş araçlar da yer almaktadır.

Karaman İlçelerinin Plaka Kodları

1962 yılının Ekim ayından itibaren Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem illerin hem de ilçelerin kendilerine özgü birtakım kodları yer almaktadır. Türkiye’deki plakaların ilk hanesini oluşturan sayılar illerin kodlarını; o sayılardan hemen sonra gelen harfler ise ilçelerin harf kodlarını meydana getirmektedirler. Özetle bir plakadaki harf kombinasyonlarına bakarak o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini görmek mümkündür.

Merkez ilçesi, Ermenek ilçesi Başyayla ilçesi, Kazımkarabekir ilçesi, Sarıveliler ilçesi ve Ayrancılar ilçesi olmak üzere, Karaman’a bağlı 6 ilçe olsa da Ermenek ilçesi dışında kalan diğer 4 ilçe, plaka harf grupları açısından Merkez ilçesi içerisinde yer almaktadır. Bu sebeple Karaman vilayetinde kullanılan ve 70 plaka koduna sahip olan araçlarda, yalnızca Merkez ilçesi ve Ermenek ilçesinin plaka harf grupları yer almaktadır.

Karaman’a bağlı olan Merkez ilçesi ve Ermenek ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Karaman Merkez İlçesi Plaka Kodları:

70 AC 001 - 70 AZ 999

70 DA 001 - 70 DZ 999

70 EA 001 - 70 EZ 999

70 M 0001 - 70 M 9999

70 T 0001 - 70 T 9999

70 F 0001 - 70 F 9999

70 T 0001 - 70 T 2599

Ermenek İlçesi Plaka Kodları:

70 E 0001 - 70 E 9999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk