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Metal bir tabela olan araç plakaları, üzerlerinde yer alan harf, rakam ve bazı sembollerle belirli coğrafyalarla bağdaştırılırlar. Peki Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 71 hangi şehrin plakası? Kırıkkale ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, 71 plaka kodu nereye ait sorusuna dair tüm detaylar…

71 Plaka Numarası Hangi İlin?

Türkiye’deki 71 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Kırıkkale ili olacaktır. 1989 senesine kadar Ankara’ya bağlı bir ilçe olan Kırıkkale, 21 Haziran 1989 tarihinde vilayet statüsü kazanmış ve yine bu tarihten itibaren 71 plaka kodunu kullanmaya başlamıştır.

Türkiye’nin günümüzdeki plaka sistemini kullanmaya başladığı tarih 1962’dir. 1962’nin Ekim ayında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o an için sayısı 67 olan vilayetlere birer plaka numarası verilmiştir. İlerleyen yıllarda Türkiye’deki vilayet sayıları artmış ve illere verilen bu plaka kodlarına yenileri de eklenmiştir. Günümüzde Türkiye’de 81 vilayete denk düşecek şekilde, 1’den başlayarak 81’e kadar ulaşan plaka il kodları kullanılmaktadır.

İç Anadolu Bölgesi şehirlerinden bir tanesi olan Kırıkkale’nin yüzölçümü 4.575 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleştirilen nüfus sayımına göre 277 bin 46 olarak belirlenmiştir. Yine 2022 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye’de trafiğe kayıt edilmiş araçlar üzerine yayınlamış olduğu veride, Kırıkkale’de trafiğe kayıt edilen motorlu kara taşıtlarının sayısının 71 bin 161 olduğu görülmüştür. Plaka il kodu 71 olan bu araçlar arasında hususi otomobillerden motosikletlere, iş makinelerinden ağır tonajlı kamyonlara kadar tüm araçlar yer almaktadır.

Kırıkkale İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’deki araçlarda yer alan plakalarda hem iller hem de ilçeler bazı kodlar ile gösterilmektedir. Plakaların ilk sırasında yer alan rakam kombinasyonları bir aracın hangi ilde; sayılardan sonra gelen harf ya da harf kombinasyonları ise o aracın hangi ilçede kayıtlı olduğu hakkında bilgi vermektedir. Kırıkkale üzerinden bir örnek verecek olursak, 71 il koduna sahip bir plakada yer alan harflere bakarak, o aracın Kırıkkale’nin hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini görmek mümkündür.

Her ne kadar Kırıkkale ilinin Merkez ilçesi, Balışeyh ilçesi, Bahşılı ilçesi, Delice ilçesi, Sulakyurt ilçesi Çelebi ilçesi, Keskin ilçesi ve Yahşihan ilçesi olmak üzere 8 ilçesi olsa da plakalarda yer alan harf gruplarında, Keskin ilçesi dışındaki tüm ilçeler Merkez ilçesi kapsamına alınmıştır.

Şimdi gelin; Kırıkkale’ye bağlı olan Merkez ilçesi ve Keskin ilçesi olarak harf gruplarının neler olduğuna hep birlikte bir göz atalım. İşte, Kırıkkale ilçelerinin plaka kodları:

Kırıkkale Merkez İlçesi Plaka Kodları:

71 A 001 – 71 AZ 999

71 DA 001 – 71 DZ 999

71 M 0001 – 71 M 9999

71 MA 001 – 71 MA 999

71 S 0001 – 71 S 9999

71 T 0001 – 71 T 5000

Keskin İlçesi Plaka Kodları:

71 G 9001 – 71 G 9250

71 KA 001 – 71 KZ 999

71 T 5001 – 71 T 5599

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk