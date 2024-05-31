7 yaşındaki tanığın kan donduran ifadesi... "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"

Konya'da olay, geçen yıl 14 Eylül’de saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki konuşması nedeniyle tartıştı.

DHA'da yer alan habere göre tartışma büyüyünce Neşet Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Damla Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi tespit edildi. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Dakım'ın cenazesi otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SAÇIMDAN SÜRÜKLEYİP DIŞARI ÇIKARDI"

Neşet Güneş'in, yargılanmasına devam edildi. Mahkemede çiftin kızları Ş.G., babasından şikayetçi oldu. Babasının, annesini nasıl gözlerinin önünde öldürdüğünü anlatan Ş.G., ifadesinde, "Biz annemle halamda yaşıyorduk. Babam hapisten izinli olarak geldi. Babama bir telefon geldi. Konuştuktan sonra annemle tartıştı. Annem o sırada bulaşık yıkıyordu. Ben ağlayınca babam benim saçımdan tutup dışarı sürükledi.

"ANNEMİ BAŞKA ERKEKLE GÖRMEDİM"

Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Annemin başka erkekle olduğunu ne duydum ne gördüm. Biz babam hapisteyken 3 kez ziyarete gittik. Her şey çok güzeldi. Görüşmeler hep iyi geçti.

"BABAM 100 YIL HAPİS ALSIN"

Ama o beni öksüz bıraktı, 100 yıl ceza alsın. Ben onu istemiyorum, o benim babam değil" ifadelerini kullandı.

"KIZIMA BUNLARI EZBERLETMİŞLER"

Neşet Güneş ise ifadesinde, "Kızım olayı bana anlattığı gibi size öyle anlatmadı. Anneannesinin yanında kaldığı için kızıma bunları ezberletmişler" diye konuştu.

Mahkeme tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.