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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki tanığın kan donduran ifadesi: Annemi öldürmesini pencereden izledim

        7 yaşındaki tanığın kan donduran ifadesi... "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"

        Konya'da, dini nikahla birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Damla Dakım'ı, 47 bıçak darbesiyle öldüren 26 yaşındaki Neşet Güneş'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada, çiftin 7 yaşındaki kızı Ş.G. tanık olarak dinlendi. Ş.G. ifadesinde, "Ben ağlayınca babam beni saçımdan tutup dışarı sürükledi. Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. O beni öksüz bıraktı, 100 yıl ceza alsın. Ben onu istemiyorum, o benim babam değil" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 08:52 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:52
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        "Annemi öldürmesini pencereden izledim!"
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        Konya'da olay, geçen yıl 14 Eylül’de saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta meydana geldi. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan Neşet Güneş, dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki konuşması nedeniyle tartıştı.

        DAMLA'YI DEFALARCA BIÇAKLADI

        DHA'da yer alan habere göre tartışma büyüyünce Neşet Güneş, mutfaktan aldığı bıçakla Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        47 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

        Damla Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi tespit edildi. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Dakım'ın cenazesi otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        "AĞIR MÜEBBET" HAPİS İSTENDİ

        Olayın ardından çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Neşet Güneş hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        "SAÇIMDAN SÜRÜKLEYİP DIŞARI ÇIKARDI"

        Neşet Güneş'in, yargılanmasına devam edildi. Mahkemede çiftin kızları Ş.G., babasından şikayetçi oldu. Babasının, annesini nasıl gözlerinin önünde öldürdüğünü anlatan Ş.G., ifadesinde, "Biz annemle halamda yaşıyorduk. Babam hapisten izinli olarak geldi. Babama bir telefon geldi. Konuştuktan sonra annemle tartıştı. Annem o sırada bulaşık yıkıyordu. Ben ağlayınca babam benim saçımdan tutup dışarı sürükledi.

        "ANNEMİ BAŞKA ERKEKLE GÖRMEDİM"

        Babamın annemi bıçaklamasını pencereden izledim. Annemin başka erkekle olduğunu ne duydum ne gördüm. Biz babam hapisteyken 3 kez ziyarete gittik. Her şey çok güzeldi. Görüşmeler hep iyi geçti.

        "BABAM 100 YIL HAPİS ALSIN"

        Ama o beni öksüz bıraktı, 100 yıl ceza alsın. Ben onu istemiyorum, o benim babam değil" ifadelerini kullandı.

        "KIZIMA BUNLARI EZBERLETMİŞLER"

        Neşet Güneş ise ifadesinde, "Kızım olayı bana anlattığı gibi size öyle anlatmadı. Anneannesinin yanında kaldığı için kızıma bunları ezberletmişler" diye konuştu.

        Mahkeme tanıkların dinlenmesinin ardından dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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        #Konya
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