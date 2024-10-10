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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 yaşındaki Miray'ı ezmişti: Çok üzgünüm | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki Miray'ı ezmişti: Çok üzgünüm

        Ordu'da okulun ilk gününde beden eğitimi öğretmeninin kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitiren Miray Arslan ile ilgili dava görülmeye devam edildi. Duruşmada sanık "Ben de ailenin yerinde olabilirdim. İki taraf için de çok zor bir durum. Çok üzgünüm" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 10.10.2024 - 20:51
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        7 yaşındaki Miray'ı ezmişti: Çok üzgünüm
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        Ordu'da, 'uyum haftası' için okula giden birinci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Miray Arslan’a, okul bahçesinde ciple ile çarparak hayatını kaybetmesine neden olan beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya’nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Tutuklu yargılanan Kaya savunmasında, "Ben de ailenin yerinde olabilirdim. İki taraf için de çok zor bir durum. Çok üzgünüm" dedi.

        NE OLMUŞTU?

        Kaza, 2 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 sıralarında, Altınordu ilçesi Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu'nun bahçesinde meydana geldi. Beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki 52 BK 790 plakalı cip, okul bahçesine girdiği sırada uyum haftası kapsamında okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Miray ağır yaralanırken, görevlilerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Eda- Yakup Arslan çiftinin kızları Miray Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından öğretmen Kaya ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Banu Kaya'nın Ordu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Öğretmen Banu Kaya, sanık sıfatı ile katıldığı duruşmaya, tutuklu bulunduğu Efirli E Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya müşteki sıfatıyla katılan Eda ve Yakup Arslan çifti ve avukatları ile sanık avukatı hazır bulundu.

        SAVCI MÜTALAASINDA 'ASLİ KUSURLU' BULUNDU

        Savcı mütalaasında, "Okul bahçesinde görüş kısıtlılığına rağmen kontrolsüzce sağa dönüş yaparak manevra alanında bulunan yayayı fark edememiştir. Olayda dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleriyle asli kusurludur" ifadeleri yer aldı. Savcı, tutuklu beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya’yı asli kusurlu bularak, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi.

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        "OLAY NEDENİYLE ÇOK ÜZGÜNÜM"

        Kendisine yönelik suçlamaları reddeden öğretmen Banu Kaya, "Ben de ailenin yerinde olabilirdim. İki taraf için de çok zor bir durum. Mütalaayı kabul etmiyorum. Çok üzgünüm. Sınava hazırlanan iki çocuğum var. Öğrencilerim var. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

        TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

        Sanık ve müşteki avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, verilmesi muhtemel ceza miktarı itibariyle tutuklu koruma tedbirinin orantılı oluşu, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını göze alınarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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