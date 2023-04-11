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Astroloji günümüzde de en az geçmişte olduğu kadar büyük öneme sahiptir. Özellikle burçlar ve burçların sahip olduğu özellikler birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Her aya karşılık gelen toplamda 12 adet burç vardır. Peki, 7 Şubat hangi burç? 7 Şubat burcu ne, 7 Şubat burcu özellikleri, 7 Şubat burcu erkeği, 7 Şubat burcu kadını, 7 Şubat burcu yorumu, 7 Şubat yükseleni nedir, 7 Şubat'ta doğan Türk ünlüler ve futbolcular, 7 Şubat'ta doğan yabancı ünlüler ve futbolcular kimlerdir?

7 Şubat Hangi Burç?

7 Şubat tarihinde dünyaya gelenler hava grubundan kova burcuna mensupturlar. 21 0cak 19 Şubat arası kova burçlarını kapsamaktadır.

7 Şubat Burcu Ne?

En çok merak edilen konulardan biri de 7 Şubat tarihinde doğanların hangi burçta yer aldığıdır. Bu tarihte doğanların burcu kovadır. Burç kadar yükselenler de önemli bir detaydır. Yükselen burç da kişilik özellikleri üzerinde etkilidir.

7 Şubat Burcu Özellikleri

7 Şubat tarihinde dünyaya gelen kova burçlarının belli başlı özellikleri vardır. Bu kişilik özellikleri şunlardır:

Oldukça yardımseverledir. Yaşanılacak bir dünya inşa etmek için ellerinden geleni yaparlar. Hizmetlerin herkese eşit olarak dağıtılmasını isterler. Bu sebeple de adaletlidirler.

Hayal güçleri oldukça geniş olduğundan dolayı yaratıcılık yönleri de gelişmiştir. Sanat yönünden kendileri diğer burçlardan birkaç adım öndedir.

Almış oldukları kararlarından kolay kolay vazgeçmezler. Sabit fikirli ve dik başlıdırlar.

Geleneksel kafa yapısından uzak yenilikçi fikirleri sahiptirler. Bu sebeple değişime her zaman açıktırlar.

Duygusal yönleri güçlüdür ancak mantıksal doğruları da daha ağır basabilir. Bu sebeple kova burcu için idealist diyebiliriz.

7 Şubat Burcu Erkeği

Doğuştan yaratıcılık yeteneğine sahip olan kova erkeği sanata da düşkündür. Sizin bile fark edemediğiniz sanatsal detayları kova erkeği fark edebilir. Ayrıca mükemmeliyetçi yapıları nedeniyle ayrıntılar üstünde çokça vakit harcalar. Yenilik ve değişime her daim kapılarını aralayan kova erkeği dinamik yapıda kişilik özelliklerine sahiptir. En önemli özellikleri kibar olmalıdır. Bu kibarlık içten gelen bir kibarlık olup yapmacık değildir. Bir nevi onun doğasında var diyebiliriz. Genellikle karşı cinsin gizemli yapısından hoşlanır. Aradıkları kadının gizemli olması onlara karşı duyduğu merakı arttıracaktır.

7 Şubat Burcu Kadını

Kova burcu kadını dışa dönük ve eğlenceli bir yapıya sahiptir. Bu sebepten dolayı da ortamlarda aranılan yüzlerdendir. Neşeli bir yapıya sahip olduğundan etrafa pozitif enerji yayar. Onunla edilen muhabbetler saatlerce sürebilir. Kova kadının aşk hayatında mantık daha ağır basar. Duygusal bir burç olduğu kadar akılcıdır da. Herkesin görüşlerini can kulağıyla dinler ancak günün sonunda yine kendi bildiğini okur. Bu sabit fikirli olduğundan dolayıdır. Kova burcu kadını şatafatı sevmez, doğallıktan yanadır. Kendine has bir yapısı vardır diyebiliriz. Özgürlükçü olduğundan dolayı standartları reddeder.

7 Şubat Burcu Yorumu

Kova burcu özgürlük yapısı ve neşeli kişiliğiyle kendinden söz ettiren bir burçtur. Mantığın ve eğlencenin burcu olan kova burcunun olumsuz özelliklerinden biri sabit fikirli olmasıdır. Yaratıcılık yönünden kendinden söz ettiren bu burç, birçok sanatkârın da burcudur.

7 Şubat Yükseleni Nedir?

Yükselen burcu hesaplamak için kişinin doğduğu saat ve dakikayı bilmemiz gerekmektedir. Her iki saatte bir yükselen burç değiştiğinden dolayı aynı gün doğanlar da dahi yükselen burç farklılıkları olabilmektedir.

7 Şubat'ta Doğan Türk Ünlüler Ve Futbolcular

Aysel Gürel

Ebru Aykaç

Melih Selçuk

Derya Şensoy

Arif Nihat Asya

7 Şubat'ta Doğan Yabancı Ünlüler Ve Futbolcular

Paris Hilton

Ashton Kutcher

Thomas More

Charles Dickens

Tawakel Karman

Daniel van Buyten

Diego Laxalt

Alexis Rolin

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner