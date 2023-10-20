7. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Ortaokul 7. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

7. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Ortaokul 7. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

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MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 7. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte ders programı netlik kazandı. Hangi derslerin kaç saat görüleceği, müfredat değişiklikleri ve haftalık toplam ders saatine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 7. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 7. sınıf dersleri hangi derslerden oluşmaktadır? Ders isimleri nelerdir? 7. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.

7. Sınıf Dersleri

Öğrenciler ders listelerinin nasıl olacağı, yeni eklenen derslerin kaç saat süreceği hususunda bir araştırmaya gerek duyabilir. Bu araştırma neticesinde cevap bulma arayışı içerisinde olan 7. sınıf öğrencilerinin derslerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 7. sınıf dersleri:

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Türkçe

Dönem

Filler

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Fiilde Yapı- Ek Fiiller

Zarflar

Parçada Anlam

Dönem

Söz Gruplarında Anlam

Cümlede Anlam

Anlatım Bozuklukları

Parçada Anlam

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Metin Türleri

Matematik

Tam Sayılarla İşlemler

Rasyonel Sayılar

Rasyonel Sayılarla İşlemler

Cebirsel İfadeler

Eşitlik ve Denklem

Oran ve Orantı

Yüzdeler

Doğrular ve Açılar

Çokgenler

Çember ve Daire

Veri Analizi

Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

Sosyal Bilgiler

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Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kapsamında belirlenen kazanımlar:

Birey ve Toplum

Kültür ve Miras

İnsanlar, Yerler ve Çevre

Bilim, Teknoloji ve Toplum

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

Etkin Vatandaşlık

Küresel Bağlantılar

Dönem

Ünite 1: İletişim Ve İnsan İlişkileri

Ünite 2: Türk Tarihinde Yolculuk

Ünite 3: Ülkemizde Nüfus

Ünite 4: Zaman İçinde Bilim

Dönem

Ünite 4: Zaman İçinde Bilim

Ünite 5: Ekonomi Ve Sosyal Hayat

Ünite 6: Yaşayan Demokrasi

Ünite 7: Ülkeler Arası Köprüler

Yabancı Dil

Dönem

Ünite 1: Appearance And Personality

Ünite 2: Sports

Ünite 3: Biographies

Ünite 4: Wild Animals

Ünite 5:Television

Dönem

Ünite 6: Celebrations

Ünite 7: Dreams

Ünite 8:Publıc Buildings

Ünite 9:Environment

Ünite 10:Planets

Fen Bilimleri

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Ünite 1: Güneş Sistemi Ve Ötesi

Ünite 2: Hücre ve Bölünmeler

Ünite 3: Kuvvet ve Enerji

Ünite 4: Saf Madde ve Karışımlar

Ünite 5: Işığın Madde İle Etkileşimi

Ünite 6: Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme

Ünite 7: Elektrik Devreleri

Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

Dönem

Melek ve Ahiret İnancı

Hac ve Kurban

Dönem

Ahlaki Davranışlar

Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed (S.A.V.)

İslam Düşüncesinde Yorumlar

7. Sınıf Ders Saatleri

7. sınıf dersleri toplam 35 saatlik bir haftalık ders programından oluşmaktadır. Bu 35 saatin 29 saatini zorunlu dersler, 6 saatini ise seçmeli dersler kapsamaktadır.

Türkçe 5 saat

Matematik 5 saat

Sosyal Bilgiler 3 saat

Fen Bilimleri 4 saat

Yabancı Dil 4 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Teknoloji ve Tasarım 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

7. Sınıf Dersleri Neler?

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7. sınıf derslerinin haftalık ders programı, ders isimleri ve ders saatleri öğrencilerin merak ettiği konuların başında gelmektedir. 7. sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu dersler; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım, Beden Eğitimi ve Spor dersleridir.

7. Sınıf Ders İsimleri

Türkçe

Matematik

Sosyal Bilgiler

Fen Bilimleri

Yabancı Dil

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Görsel Sanatlar

Müzik

Teknoloji ve Tasarım

Beden Eğitimi ve Spor

7. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

7. sınıfta tıpkı 6. Sınıfta olduğu gibi toplam 29 saat zorunlu dersler gösterilmektedir. Bu 29 saate ek olarak 6 saatlik seçmeli dersler eklenmektedir. Yani bir 7. sınıf öğrencisi haftalık olarak toplam 35 saat ders görmektedir.

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