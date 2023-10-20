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        Haberler Gündem Eğitim 8. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Ortaokul 8. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        8. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 8. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Yeni bir eğitim öğretim dönemine merhaba diyen öğrencilerin merakla beklediği konuların başında işlenecek müfredat gelmektedir. Kimi öğrenciler yeni öğrenim yılına hazırlık yapmak amacıyla konuları araştırmaktadır. 8. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 8. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:19 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:19
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        Ortaokul 8. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte haftalık ders programı çizelgesi de belli oldu. Öğrencilerin 8. sınıfta hangi dersleri, kaç saat göreceği ve 8. sınıf ders konularına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 8. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 8. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 8. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

        8. Sınıf Dersleri

        Öğrenciler ders programının hangi dersleri içerdiği, yeni eklenen derslerin kaç saat süreceği yönünde araştırmaya girebilir. Öğrenciler tarafından en merak edilen konulardan biri de haftalık ders saatinin artıp artmayacağıdır. 8. sınıf dersleri ile ilgili detaylı bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 8. sınıf dersleri:

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        Türkçe

        • Dönem
        • Fiilimsiler
        • Sözcükte Anlam
        • Söz Gruplarında Anlam
        • Deyimler ve Atasözleri
        • Cümlenin Öğeleri
        • Söz Sanatları
        • Yazım Kuralları
        • Noktalama İşaretleri
        • Cümlede Anlam
        • Metin Türleri
        • Cümle Türleri
        • Dönem
        • Parçada Anlam
        • Fiilde Çatı
        • Cümlede Anlam
        • Görsel Okuma
        • Yazım Kuralları
        • Noktalama İşaretleri
        • Anlatım Bozuklukları

        Matematik

        • Dönem
        • Çarpanlar ve Katlar
        • Üslü İfadeler
        • Kareköklü İfadeler
        • Veri Analizi
        • Basit Olayların Olma Olasılığı
        • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler
        • Dönem
        • Doğrusal Denklemler
        • Eşitsizlikler
        • Üçgenler
        • Eşlik ve Benzerlik
        • Dönüşüm Geometrisi
        • Geometrik Cisimler

        Fen Bilimleri

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        • Dönem
        • ÜNİTE 1: Mevsimler ve İklim
        • ÜNİTE 2: DNA ve Genetik Kod
        • ÜNİTE 3: Basınç
        • ÜNİTE 4: Madde ve Endüstri
        • Dönem
        • ÜNİTE 5: Basit Makineler
        • ÜNİTE 6: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi
        • ÜNİTE 7: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

        T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

        • Dönem
        • Bir Kahraman Doğuyor
        • Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
        • Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
        • Dönem
        • Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye
        • Demokratikleşme Çabaları
        • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
        • Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

        Yabancı Dil (İngilizce)

        • Dönem
        • Friendship
        • Teen Life
        • In The Kitchen
        • On The Phone
        • The Internet
        • Dönem
        • Adventures
        • Tourism
        • Chores
        • Science
        • Natural Forces

        Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

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        • Dönem

        KADER İNANCI

        • Kader ve Kaza İnancı
        • İnsanın İradesi ve Kader
        • Kaderle İlgili Kavramlar
        • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
        • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

        ZEKÂT VE SADAKA

        • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
        • Zekât ve Sadaka İbadeti
        • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
        • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
        • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

        DİN VE HAYAT

        • Din, Birey ve Toplum
        • Dinin Temel Gayesi
        • Dönem

        DİN VE HAYAT

        • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)
        • Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı
        • MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ
        • Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği
        • Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu
        • Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi
        • Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı
        • Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti
        • Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi
        • Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

        KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

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        • İslam Dininin Temel Kaynakları
        • Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları
        • Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri
        • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

        8. Sınıf Ders Saatleri

        • Türkçe 5 saat
        • Matematik 5 saat
        • C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 saat
        • Fen Bilimleri 4 saat
        • Yabancı Dil 4 saat
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat
        • Görsel Sanatlar 1 saat
        • Müzik 1 saat
        • Teknoloji ve Tasarım 2 saat
        • Beden Eğitimi ve Spor 2 saat
        • Rehberlik ve Kariyer Planlama 1 saat

        8. Sınıf Dersleri Neler?

        8. sınıf öğrencileri hangi dersleri görecekleri konusunda genel bir araştırmaya ihtiyaç duyabilirler. 8. sınıf dersleri; Türkçe, Matematik, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım, Beden Eğitimi ve Spor, Rehberlik ve Kariyer Planlama derslerinden oluşmaktadır.

        8. Sınıf Ders İsimleri

        • Türkçe
        • Matematik
        • Fen Bilimleri
        • C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
        • Yabancı Dil
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        • Görsel Sanatlar
        • Müzik
        • Beden Eğitimi ve Spor
        • Teknoloji ve Tasarım
        • Rehberlik ve Kariyer Planlama

        8. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        8. sınıf öğrencileri 29 saat zorunlu ders, 6 saatte seçmeli ders olmak üzere haftada toplam 35 saat ders görmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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