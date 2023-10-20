8. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 8. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

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MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte haftalık ders programı çizelgesi de belli oldu. Öğrencilerin 8. sınıfta hangi dersleri, kaç saat göreceği ve 8. sınıf ders konularına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 8. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 8. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 8. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.

8. Sınıf Dersleri

Öğrenciler ders programının hangi dersleri içerdiği, yeni eklenen derslerin kaç saat süreceği yönünde araştırmaya girebilir. Öğrenciler tarafından en merak edilen konulardan biri de haftalık ders saatinin artıp artmayacağıdır. 8. sınıf dersleri ile ilgili detaylı bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 8. sınıf dersleri:

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Türkçe

Dönem

Fiilimsiler

Sözcükte Anlam

Söz Gruplarında Anlam

Deyimler ve Atasözleri

Cümlenin Öğeleri

Söz Sanatları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Cümlede Anlam

Metin Türleri

Cümle Türleri

Dönem

Parçada Anlam

Fiilde Çatı

Cümlede Anlam

Görsel Okuma

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Anlatım Bozuklukları

Matematik

Dönem

Çarpanlar ve Katlar

Üslü İfadeler

Kareköklü İfadeler

Veri Analizi

Basit Olayların Olma Olasılığı

Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

Dönem

Doğrusal Denklemler

Eşitsizlikler

Üçgenler

Eşlik ve Benzerlik

Dönüşüm Geometrisi

Geometrik Cisimler

Fen Bilimleri

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Dönem

ÜNİTE 1: Mevsimler ve İklim

ÜNİTE 2: DNA ve Genetik Kod

ÜNİTE 3: Basınç

ÜNİTE 4: Madde ve Endüstri

Dönem

ÜNİTE 5: Basit Makineler

ÜNİTE 6: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

ÜNİTE 7: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Dönem

Bir Kahraman Doğuyor

Milli Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

Dönem

Atatürk ve Çağdaşlaşan Türkiye

Demokratikleşme Çabaları

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

Atatürk’ün Ölümü ve Sonrası

Yabancı Dil (İngilizce)

Dönem

Friendship

Teen Life

In The Kitchen

On The Phone

The Internet

Dönem

Adventures

Tourism

Chores

Science

Natural Forces

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

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Dönem

KADER İNANCI

Kader ve Kaza İnancı

İnsanın İradesi ve Kader

Kaderle İlgili Kavramlar

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

ZEKÂT VE SADAKA

İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

Zekât ve Sadaka İbadeti

Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

DİN VE HAYAT

Din, Birey ve Toplum

Dinin Temel Gayesi

Dönem

DİN VE HAYAT

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

MUHAMMED’İN ÖRNEKLİĞİ

Muhammed’in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

Muhammed’in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

Muhammed’in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

Muhammed’in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

Muhammed’in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

Muhammed’in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ

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İslam Dininin Temel Kaynakları

Kur’an-ı Kerim’in Ana Konuları

Kur’an-ı Kerim’in Temel Özellikleri

Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)

8. Sınıf Ders Saatleri

Türkçe 5 saat

Matematik 5 saat

C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 2 saat

Fen Bilimleri 4 saat

Yabancı Dil 4 saat

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat

Görsel Sanatlar 1 saat

Müzik 1 saat

Teknoloji ve Tasarım 2 saat

Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

Rehberlik ve Kariyer Planlama 1 saat

8. Sınıf Dersleri Neler?

8. sınıf öğrencileri hangi dersleri görecekleri konusunda genel bir araştırmaya ihtiyaç duyabilirler. 8. sınıf dersleri; Türkçe, Matematik, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım, Beden Eğitimi ve Spor, Rehberlik ve Kariyer Planlama derslerinden oluşmaktadır.

8. Sınıf Ders İsimleri

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük

Yabancı Dil

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Görsel Sanatlar

Müzik

Beden Eğitimi ve Spor

Teknoloji ve Tasarım

Rehberlik ve Kariyer Planlama

8. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

8. sınıf öğrencileri 29 saat zorunlu ders, 6 saatte seçmeli ders olmak üzere haftada toplam 35 saat ders görmektedir.

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