8. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 8. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
Yeni bir eğitim öğretim dönemine merhaba diyen öğrencilerin merakla beklediği konuların başında işlenecek müfredat gelmektedir. Kimi öğrenciler yeni öğrenim yılına hazırlık yapmak amacıyla konuları araştırmaktadır. 8. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 8. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.
MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 8. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte haftalık ders programı çizelgesi de belli oldu. Öğrencilerin 8. sınıfta hangi dersleri, kaç saat göreceği ve 8. sınıf ders konularına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 8. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 8. sınıf dersleri ve ders isimleri nedir? 8. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen ayrıntılar.
8. Sınıf Dersleri
Öğrenciler ders programının hangi dersleri içerdiği, yeni eklenen derslerin kaç saat süreceği yönünde araştırmaya girebilir. Öğrenciler tarafından en merak edilen konulardan biri de haftalık ders saatinin artıp artmayacağıdır. 8. sınıf dersleri ile ilgili detaylı bilgilere yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 8. sınıf dersleri:
Türkçe
Matematik
Fen Bilimleri
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil (İngilizce)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
KADER İNANCI
ZEKÂT VE SADAKA
DİN VE HAYAT
DİN VE HAYAT
KUR’AN-I KERİM VE ÖZELLİKLERİ
8. Sınıf Ders Saatleri
8. Sınıf Dersleri Neler?
8. sınıf öğrencileri hangi dersleri görecekleri konusunda genel bir araştırmaya ihtiyaç duyabilirler. 8. sınıf dersleri; Türkçe, Matematik, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım, Beden Eğitimi ve Spor, Rehberlik ve Kariyer Planlama derslerinden oluşmaktadır.
8. Sınıf Ders İsimleri
8. Sınıf Dersleri Kaç Saat?
8. sınıf öğrencileri 29 saat zorunlu ders, 6 saatte seçmeli ders olmak üzere haftada toplam 35 saat ders görmektedir.