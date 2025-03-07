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        Haberler Bilgi Spor 7 Mart Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        7 Mart Cuma maç takvimi: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda?

        Bugün Süper Lig, La Liga, Bundesliga, Portekiz Premier Lig ve Serie A'da birer müsabaka oynanacak. Bu kapsamda sporseverler, "7 Mart Cuma kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak" sorularını araştırmaya başladı. Peki, bugün kimin maçı var? İşte, 7 Mart 2025 maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 10:28 Güncelleme: 07.03.2025 - 10:28
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        • 1

          Bugün Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinin haftaya başlangıç maçları oynanacak. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmak istemeyen futbolseverler, 7 Mart 2025 Cuma listesi için araştırmalara başladı. Maçların saatleri ve canlı yayınlandığı kanallar belli oldu. Peki bugün hangi maçlar var? 7 Mart Cuma günü kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        • 2

          SÜPER LİG

          20:30 Bodrum FK - Kasımpaşa (beIN Sports 1)

        • 3

          SERİE A

          22:45 Cagliari - Genoa (S Sport Plus)

        • 4

          BUNDESLİGA

          22:30 Mönchengladbach - Mainz 05 (beIN Sports 3, TİVİBU SPOR 1)

        • 5

          LİGUE 1

          22:45 Toulouse - Monaco (beIN Sports 4)

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