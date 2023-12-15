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        Haberler Gündem 3. Sayfa 7 ilde dolandırıcılık operasyonu

        Samsun merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 gözaltı

        Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:38
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        7 ilde dolandırıcılık operasyonu
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        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, oto yedek parça satan firmaların bilgilerini kopyalayıp, ürün satın almak isteyen 53 kişiyi internet üzerinden dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

        Samsun, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Kütahya ve Uşak'ta 3 gün önce gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda aralarında 11 yıl 8 ay 15 gün ile 10 yıl 6 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlünün de bulunduğu 13 şüpheli, gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 88 tabanca fişeği, 9,60 gram esrar, 2 sahte kimlik kartı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 gram altın ve 10 bin 500 lira, 26 cep telefonu, 7 adet farklı kişilere ait banka kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Kütahya'da yakalanan bir şüpheli SEGBİS ile savcıya verdiği ifadenin ardından serbest bırakılırken, 11 şüpheli, bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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