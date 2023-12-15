ABD, Gazze için İsrail'e süre verdi

ABD, 7 Ekim sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırılarına koşulsuz destek verdiğini sık sık dile getirmiş, ABD Başkanı Biden dahil olmak üzere pek çok üst düzey yetkili de İsrail'e destek ziyaretlerinde bulunmuştu.

Ancak Gazze'ye bombardımanlar durmazken, Beyaz Saray artık İsrail'e savaşı bitirmesini söylemesi için artan uluslararası ve yerel baskı altında.

Bu nedenle ABD Başkanı Biden, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'de sivil hayatların nasıl kurtarılacağına odaklanmasını istediğini söylemiş ve "Hamas'ın peşinden gitmeyi bırakmayın ama daha dikkatli olun" demişti.

ÇATIŞMALARIN AZALMASI İÇİN ABD'NİN VERDİĞİ SÜRE KISALDI

ABD'li Axios'un haberine göre Biden yönetimi yetkilileri, daha düşük yoğunluklu çatışmalara geçmenin sivil kayıplarını azaltacağını, Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasını ve bölgesel savaş riskini azaltacağını düşünüyor.

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Axios'a konuşan üst düğzey bir ABD'li yetkili, "Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan tüm toplantılarda yüksek yoğunluklu kinetik kampanyanın birkaç hafta içinde bir sonraki düşük yoğunluklu aşamaya geçmesi gerektiğini açıkça belirtti. Bu bir son tarih değil ancak saldırıların daha düşük yoğunlukta devam etmesi gerektiğini anlıyoruz" dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby gazetecilere verdiği demeçte, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Netanyahu'ya düşük yoğunluklu operasyonlara geçişin yakın gelecekte gerçekleşmesi gerektiğini söylediğini aktardı ve "Bu tehdidi ortadan kaldırmak için bunun uzun sürmesi gerekiyor ancak hepimiz bunun bir an önce bitmesini istiyoruz" diye ekledi.