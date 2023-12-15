5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
Ülke genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'da da barajların boşalmasına neden olmuştu. Mega kente, 11 Kasım Cumartesi gününden bu yana, son 35 günde düşen yağışın ardından İSKİ, son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 15 Aralık Cuma itibariyle son durum...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 11 Kasım Cumartesi günü öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden şiddetli sağanağın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış sürdü.
11 KASIM'DA YÜZDE 16.18'Dİ
İstanbul'da şiddetli sağanaktan önce, 11 Kasım Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 16.18'di. Dün sabah bu oran, yüzde 40.40'a çıkmıştı.
DOLULUK ORANI YÜZDE 40.57 OLDU
Son 35 gündür, 5 haftadır aralıklarla süren sağanağın ardından bu sabah, 15 Aralık Cuma itibariyle doluluk oranı yüzde 40.57'ye yükseldi.
35 GÜNLÜK (5 HAFTA) ARTIŞ YÜZDE 24.39'A ULAŞTI
Başka bir ifadeyle, 11 Kasım'dan bu yana kente düşen sağanak, İstanbul'un barajlarında 35 günde yüzde 24.39 artış sağladı.
BUGÜN VE HAFTA SONU YAĞIŞ BEKLENİYOR
Öte yandan, Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün ve hafta sonu, mega kentte sağanak bekleniyor.