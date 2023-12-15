Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
Bursa'da, 29 yaşındaki Gülşah A., boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi
Bursa'da, ticaretle uğraşan Gülşah A. (29), 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.'dan (42) ayrılmaya karar verdi.
OTOMOBİLİNİ GELİN ARABASI GİBİ SÜSLEDİ
DHA'da yer alan habere göre 2 çocuk annesi Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını astığı aracıyla gitti.
DİĞER SÜRÜCÜLER DE KONVOY OLUŞTURDU
Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.'yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.
GÜLE OYNAYA GİTMEK İSTEMİŞ
Yol boyunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., "Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.
EŞİ GELMEDİ DURUŞMA ERTELENDİ
Dava, Gülşah A.'dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi.