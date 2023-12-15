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        Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ | Son dakika haberleri: Uşak'taki bir adam 2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet suçundan 65 yıl ceza aldı!

        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!

        Uşak'ta, birlikte yaşadığı C.T. adlı kadının 2 yaşındaki oğlu P.T.'ye eziyet edip, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla ceza alan 35 yaşındaki Yaşar Ercan, istinafın bozma kararı sonrası yeniden yargılandı. Tutuklu sanık Ercan, 3 farklı suçtan toplamda 65.5 yıl hapis cezasına çarptırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 08:09 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:19
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        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
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        İzmir'de yaşayan C.T., sosyal medya üzerinden Yaşar Ercan (35) ile tanıştı. Oğlu P.T.'yi (2) yanına alan C.T., 8 Mart 2021'de çocuğunu daha iyi şartlarda büyüteceğini söyleyen Ercan'ın Uşak'taki evine yerleşerek, birlikte yaşamaya başladı.

        OĞLUNU HASTANEYE GÖTÜRDÜ

        DHA'da yer alan habere göre bir ay sonra C.T., o dönem 2 yaşında olan oğlunu yerde baygın bulup, hastaneye götürdü. Hastanede oğlunun darp edilip, cinsel istismara uğradığını öğrenen C.T., şikayetçi oldu.

        60 YILA KADAR HAPİS VE AĞIR MÜEBBET İSTENDİ

        Gözaltına alınan Ercan, tutuklandı. Yaşar Ercan hakkında 'nitelikli cinsel istismar', 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından 60 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. İddianamede, C.T. hakkında da suçu bildirmemekten 1.5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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        HAZİRAN AYINDA İLK KARAR VERİLDİ

        Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen haziran ayında görülen duruşmada, mahkeme heyeti, Yaşar Ercan hakkında 'cinsel istismar' suçundan 36 yıl, 'eziyet' suçundan ise 5.5 yıl hapis cezası verdi. C.T. hakkında ise 'suçu bildirmemek'ten 7 ay 15 gün hapis cezası verilerek, hükmün geri bırakılması kararlaştırıldı.

        DOSYA YEREL MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

        Tarafların itirazları üzerine dosya, istinafa taşındı. Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4´üncü Ceza Dairesi, Ercan´a 'öldürmeye teşebbüs ve eziyet' suçlarından verilen suçların belirlenmesi için rapor alınması gerektiğine karar verdi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozup, dosyayı yeniden Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

        SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

        Bozma kararının ardından sanık, 28 Kasım'da, Uşak 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Ercan'ın yanı sıra C.T. ve Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği avukatları ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen tutuklu sanık, üzerine atılı suçlamaları reddetti. Anne C.T. ise sanıktan şikayetini yineledi. Savunmaların ardından karar açıklandı.

        3 FARKLI SUÇTAN CEZA

        Yaşar Ercan, 'bakım ve gözetim yükümlülüğünü ihmal etmek suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bu suçu cebir ve tehdit ile işlediği gerekçesiyle ceza, 40.5 yıla çevrildi. Sanığın eylemlerini farklı tarihlerde zincirleme bir şekilde gerçekleştirdiğine karar veren heyet, cezayı 54 yıl hapse çıkardı.

        65.5 YIL HAPİS CEZASI ALDI

        Sanığa 'eziyet' suçundan da 5.5 yıl hapis cezası verildi. Heyet, sanığı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 yıl hapse çarptırdı, suçun mağdur çocuğun yaşamını tehlikeye soktuğu gerekçesiyle ceza 6 yıla çıkarıldı. Ercan toplamda 3 farklı suçtan 65.5 yıl hapis cezası aldı.

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