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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray'ın Kopenhag deplasmanında aldığı mağlubiyet devre arası planlarının da bir bölümünün değişmesine neden oldu. Grubunu üçüncü sırada tamamlayarak son 16 biletini kaçıran sarı-kırmızılılar aynı zamanda 12 milyon Euro'nun üzerinde bir gelirden de mahrum kaldı.

Devre arasında Angelino ve Tanguy Ndombele'nin kontratlarından çıkmayı planlayan sarı-kırmızılılar, bu bölgeler için yaklaşık iki aydır hummalı bir çalışma içine girmişti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak 12 milyon Euro'nun üzerinde bir ek geliri kasasına sokarak eli rahatlayacak olan Galatasaray'ın hesabı çarşıya tutmadı. REKLAM

Sol bek için bir süredir Bradley Locko için Brest'le temaslarda bulunan sarı-kırmızılar, Fransız ekibinin 10 milyon euro'yu aşan bonservis bedeli beklentisi nedeniyle alternatifleri de gündemine almıştı. Galatasaray'da gözlemci ekibinin bir süredir yoğun çalışma olduğu sol bek için listesinin genişlediği ve yaklaşık 10 futbolcunun filtrelendiği öğrenildi.

Tanguy Ndombele'yle de yollarını ayırarak ilk 11'e transfer yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, Sergio Oliveira ya da Victor Nelsson'un olası bir ayrılığı sonrasında orta saha için ikinci bir takviye yapmayı da düşünebilir.

İki bölgeye en az iki takviye için kolları sıvayan Galatasaray, devre arası transfer döneminde kesenin ağzını açmayabilir. Şampiyonlar Ligi gelirinden de mahrum kalan Galatasaray'ın iki bölgeden birine yine satın alma opsiyonuyla kiralık formülüyle yaza kadar geçici bir takviye yapması, kiralanan ismin sezon sonunda satın alınması ihtimali son derece yüksek.