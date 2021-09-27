2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 7. haftada da nefesleri kesti. İşte bugün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...



SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇ SONUÇLARI



24 EYLÜL CUMA

20:00 ALTAY 2-1 BEŞİKTAŞ

25 EYLÜL CUMARTESİ

25.09.2021 13:30 SİVASSPOR 4-0 FATİH KARAGÜMRÜK

25.09.2021 16:00 ANTALYASPOR 1-0 YENİ MALATYASPOR

25.09.2021 19:00 ADANA DEMİRSPOR 4-0 GAZİANTEP FK

26 EYLÜL PAZAR



13:30 GİRESUNSPOR 1-1 KAYSERİSPOR

16:00 BAŞAKŞEHİR FK 3-0 ÇAYKUR RİZESPOR

16:00 HATAYSPOR 1-2 FENERBAHÇE

19:00 GALATASARAY A.Ş. 2-1 GÖZTEPE

27 EYLÜL PAZARTESİ

20:00 KASIMPAŞA 2-2 KONYASPOR

20:00 TRABZONSPOR 1-1 ALANYASPOR

SÜPER LİG 7. HAFTA PUAN DURUMU

SÜPER LİG 8. HAFTA FİKSTÜRÜ



1 EKİM CUMA

20:00 FATİH KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR FK

20:00 ANTALYASPOR - ADANA DEMİRSPOR

2 EKİM CUMARTESİ

13:30 KONYASPOR - ALANYASPOR

16:00 KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR

16:00 GÖZTEPE - GİRESUNSPOR

19:00 BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR

3 EKİM PAZAR

13:30 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR Detaylar Detaylar

16:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - ALTAY Detaylar Detaylar

16:00 FENERBAHÇE A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş. Detaylar Detaylar

19:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.