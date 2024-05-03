7. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda finalistler açıklandı

REKLAM advertisement1

Sinemanın temelini oluşturan senaryo yazımının geliştirilmesine destek sunmak amacıyla DenizBank ve TÜRSAK Vakfı iş birliğiyle bu yıl 7’ncisi düzenlenen DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’nda finale kalan projeler belirlendi. DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’na her yıl yüzlerce senaryo ve proje başvururken; yarışmacılar maddi ve manevi katkıların yanı sıra atölye programlarında da tecrübeli yapımcı ve senaristlerle bir araya gelme olanağına kavuşuyor.

Dizi - Mini Dizi Senaryo Yarışması’na seçilen 10 proje arasında; • Barbar... Sedat Tanrıkolu • Bu Arada... Murat Dural • Dismorfo... İdil Berk • Faili Meşhur... Ozan Sertdemir • Karga Akrep Örümcek... Arif Çağatay Özkan • Korner Berber... Şevket Pamir • Lidya... Pınar Yücel Sarı • Loser Ekspres... Salih Toprak • Yeni Başlayanlar İçin Aşk Acısı... Gökhan Şeker • Yolumuzun Üstü... Selin Mincinozlu (10 projenin adı ve başvuru sahipleri alfabetik olarak sıralanmıştır) REKLAM Bu yıl ikinci kez düzenlenecek Dizi – Mini Dizi Yarışması’na katılan projelerin değerlendirilmesinin ardından birinciye 30 bin TL para ödülü verilecek.

Bu yıl 160 senaristin başvurduğu İlk Senaryo Yarışması’nda finale kalan 10 senaryo arasında; • Ahi Evran Nedenler Üzerine... Ramazan Şen • Baharın Ettikleri... Mine Tezgiden • Ben Senken... Esen Bulmuş • Bozkurt'un Doğuşu... Merve Elif Mutlu • Bütün Mümkünlerin Kıyısında... Kemal Kurak • Ebe... Murat Altın • İki Kasaba Bir Belediye... Barış Akkoyun • Sevgili Emine... Pınar Sarı • Sütliman... Gökçin Dokumacı • Yabancı... Kumsal Kıvılcım (Finale kalan 10 senaryo alfabetik olarak sıralanmıştır.) İlk Senaryo Yarışması’nda birincilik elde eden senaryoya 20 bin TL para ödülü verilirken; gelecek yıl Yapım Destek Platformu kategorisine doğrudan katılım hakkı sağlanacak.

Proje geliştirme konusunda belirli bir aşamaya ulaşmış kaliteli yapımlara ihtiyaç duydukları maddi desteğin sağlanması için gerçekleştirilen Yapım Destek Platformu’nun finalistler; • Bağlar, Kökler Ve Tutkular... Sunay Terzioğlu • Benim Mutlu Ailem... Alkım Özmen • Bulutlar Gökyüzünden İnerken... Emre Can Acar • İkarus... Gökşin Doğa Egesoy • İsimsiz Eserler Mezarlığı... Hilal Şenel • İskeletin Türküsü... Ilgım Coşar • İşgal... Sezgin Cengiz • Kör Bıçak... Burak Yılmaz • Onu Ellerinden Tanıdım... İrem Akbal • Tuhaf Bir Gece... Nil Deniz Demirel (Yapım Destek Platformu’nun finalistleri alfabetik olarak sıralanmıştır.) Yapım Destek Platformu’nun jürisi tarafından birinci seçilen projeye 50 bin TL ödül verilecek.