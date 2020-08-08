Ticaret Bakanlığı mesafeli satışlara yönelik açıklamada bulundu. Online alışverişteki artışa dikkat çekilen açıklamada, "Bilindiği üzere son dönemde mal ya da hizmet ile ilgili kaynaklara kolayca ulaşılabilmesi ve maliyetlerin düşük olması, nedeniyle internet ya da telefon yoluyla mesafeli satışların işlem hacminde artış kaydedilirken, tüm dünyayı olumsuz etkileyen COVİD-19 pandemi döneminde Türkiye'de internet ve telefon yoluyla alışverişe yönelik talebin arttığı görülmüştür" denildi.
Bakanlık, son dönemde e-ticaret satışlarında şikayetlerin arttığını belirterek, "Güvenilir firmalardan yapılan mesafeli alışverişler çeşitli kolaylıkları beraberinde getirirken,güvenilir firmalardan yapılmayan alışverişlerde ise tüketicilerimiz bazı sıkıntılar ile karşı karşıya kalmaktadır. Son dönemde Bakanlığımıza elektronik ortamda yapılan satışlara yönelik şikayetlerde de artış görülmektedir. Bu kapsamda tüketicilerimizden Bakanlığımıza 'satın alınan ürünlerin azami süresinde teslim edilmemesi, talep edilen ürünlerin yerine başka ürünlerin gönderilmesi, internet sitelerinde stokta bulunmayan ürünlerin satılması ve stokta kalmadığı gerekçesiyle sözleşmenin tek taraflı feshi, tüketicilere cayma hakkının kullandırılmaması, cayma hakkının kullanıldığı durumlarda bedel iadesinin hiç ya da mevzuatta düzenlendiği şekil ve sürede yapılmaması,kargo şirketlerinin zamanında teslimat yapmaması' gibi çok sayıda şikayet iletilmiştir" açıklamasında bulundu.
Yapılan açıklamada, idari yaptırıma konu aykırılık tespitinde Ticaret İl Müdürlükleri ya da Bakanlık Müfettişleri tarafından gerekli denetimlerin yapıldığı ilgili mevzuat uyarınca idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bu doğrultuda, 6502 sayılı Kanunun yürürlüğe girmiş olduğu 2014 yılı ile 2020 yılı arasındaki dönemde, mesafeli yöntemle satış yapan 76 şirket nezdinde Bakanlığımızca yapılan denetim sonucunda tespit edilen aykırılıklar için toplam 216 milyon 68 bin 467 TL idari para cezası verilirken, 2020 yılının ilk 7 ayında 8 firma hakkında 6 milyon 255 bin 538 TL tutarında ceza uygulanmıştır. Ayrıca, faaliyetleri suç teşkil ettiği düşünülen firmalar hakkında ise Savcılıklara suç duyurusunda bulunulmakta ve erişim engeli talep edilmektedir" ifadesi kullanıldı.
Tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için alışverişlerinde dikkat etmesi gerekenlerin de sıralandığı açıklamada, firmalar hakkında ön araştırma yapılması, satın alınacak mal veya hizmetin fiyatına dikkat edilmesi, satıcı bilgilerinin kontrol edilmesi, sahte sitelere dikkat edilmesi, sosyal medya tanıtım ve ilanları satıcının kendi sitesinden kontrol edilmesi, güvenlik ayrıntılarına dikkat edilmesi, ön bilgilerin incelenmesi tavsiye edildi.
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