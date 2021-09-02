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7 asırlık camide şaşırtan detay!

7 asırlık caminin minberi raylı

Gaziantep'te 13'üncü yüzyılda yapıldığı belirtilen Boyacı Camisi'nin minberi, cuma günleri duvardaki raylı sistemiyle çekilince 3 metre boyunca açılıyor ve hutbe okunduktan sonra itilerek tekrar yerine konuluyor. Alandan tasarruf etmek amacıyla caminin yapıldığı dönemde tasarlanan raylı minber, bu özelliği ile birçok kişinin ilgisini çekiyor

02.09.2021 - 10:01 | Güncelleme: YAŞAM
DHA

  • Boyacı Mahallesi'ndeki, 13'üncü yüzyılda Kadı Kemaleddin veya Boyacı Yusuf tarafından yaptırıldığı rivayet edilen Boyacı Camisi’ne aynı dönemde marangoz Mehmet Ağa tarafından da raylı sistem minber yapıldı.

     

  • Kent tarihi üzerine araştırmalar yapan mimar Abdulkadir Evişen, Boyacı Camisi'nin yapısında Selçuklu İmparatorluğu'na ait izlerin görüldüğünü ancak caminin Memlükler zamanında yapıldığını söyledi.

     

  • DHA'nın haberine göre raylı minber, alandan tasarruf etmek amacıyla duvara gömme olarak tasarlandı.

     

  • Boyacı Camisi'nin mimari olarak farklı yapıya sahip olduğunu dile getiren Evişen, minberinin de diğer camilere örnek olduğuna dikkat çekti.

  • Minberin ray özelliğinin de halen kullanılmaya müsait olduğunu ve bu durumun vatandaşların ilgisini çektiğini anlatan Evişen, ''Caminin minberi raylı sistemle hareket etmektedir.

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